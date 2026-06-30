Quốc gia châu Âu mua 'tên lửa phòng không hiện đại nhất Trung Quốc'

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm 28/6 công bố quyết định đặt mua tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Tạp chí chính trị NSPM cho biết Serbia sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên sở hữu dòng HQ-9, đây cũng là lần đầu nước này sở hữu tên lửa phòng không tầm xa.

Giới chức Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng HQ-9 có thể là một biến thể của tên lửa phòng không S-300PMU-1 được Nga chế tạo và chuyển giao cho Trung Quốc từ năm 1993, hoặc là hệ thống với chức năng tương đồng.

Bệ phóng của tổ hợp HQ-9 trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 9/2015. Ảnh: Global Times

"HQ-9 là thiết kế lai giữa tên lửa S-300PMU-1 của Nga với radar, đầu dò và các thành phần chỉ huy chịu ảnh hưởng từ công nghệ Mỹ và Israel", Justin Bronk, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nhận xét.

Trung Quốc biên chế hệ thống HQ-9 đầu tiên vào năm 2001 và đã xuất khẩu cho 5 quốc gia gồm Ai Cập, Azerbaijan, Pakistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

HQ-9 được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) và một số loại tên lửa đạn đạo. Phiên bản HQ-9 đời đầu và biến thể xuất khẩu FD-2000 có tầm bắn 120-125 km, tổ hợp HQ-9B, FD-2000B và HQ-9BE có thể hạ mục tiêu từ khoảng cách 250-300 km.

Khi kết hợp với tổ hợp phòng không tầm trung HQ-22, các hệ thống tầm gần như HQ-17, Pantsir-S1 và 2K12 Kub, hệ thống HQ-9 sẽ cung cấp cho Serbia năng lực phòng không đa tầng chưa từng xuất hiện tại khu vực Balkan.

"Đây là một phần trong nỗ lực của Serbia nhằm đối phó với các mối đe dọa đường không ngày càng tinh vi. Thương vụ sẽ tăng cường năng lực chống tiếp cận, chống xâm nhập (A2/AD) của Serbia tại khu vực tây Balkan, cũng như làm sâu sắc hơn hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh và Belgrade", nhóm phân tích Army Recognition có trụ sở tại Bỉ cho hay.

Một tổ hợp HQ-9 hoàn chỉnh gồm radar cảnh giới, radar điều khiển hỏa lực, xe chỉ huy, các xe chở đạn kiêm bệ phóng mang được tối đa 4 tên lửa mỗi xe, cùng phương tiện hậu cần và kỹ thuật.

"HQ-9 là một trong những hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất mà Trung Quốc đang xuất khẩu. Nó sẽ mở rộng đáng kể vùng phòng không của Serbia, buộc đối phương hoạt động xa hơn và gây phức tạp hoạt động chế áp phòng không", Army Recognition cho hay.

Các thương vụ mua bán quốc phòng với Trung Quốc cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của Serbia. Quân đội Serbia đang vận hành lượng lớn khí tài của Liên Xô và Nga, đồng thời biên chế nhiều sản phẩm do Trung Quốc sản xuất như UAV vũ trang CH-92A, tên lửa đối đất FT-8C và các hệ thống phòng không.