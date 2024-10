Mỹ cảnh báo Iran dừng mọi âm mưu nhằm vào ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden được báo cáo thường xuyên về các mối đe dọa và đã chỉ đạo giải quyết những âm mưu của Iran nhằm vào người Mỹ.

Theo chỉ đạo từ Tổng thống Biden, các quan chức cấp cao của Mỹ đã gửi thông điệp tới cấp cao nhất của Chính phủ Iran để cảnh báo Tehran ngừng mọi âm mưu chống lại ông Trump và các cựu quan chức Mỹ khác.

Iran đã được thông báo, rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm vào ông Trump là hành động chiến tranh, nhưng Iran phủ nhận cáo buộc can thiệp vào các vấn đề của Mỹ.

Ngược lại, Tehran cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề của họ trong nhiều thập kỷ, dẫn ra các vụ việc từ cuộc đảo chính năm 1953 đến vụ ám sát vị tướng hàng đầu của Iran trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái năm 2020.

Tháng 1/2020, Tổng thống Trump khi đó ra lệnh thực hiện cuộc không kích giết hại tướng Qassem Soleimani, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy ông Soleimani đang lên kế hoạch tấn công nhằm các nhà ngoại giao và lực lượng vũ trang Mỹ ở Iraq, Li-băng, Syria và những nơi khác ở Trung Đông.

Ông Trump đang chạy đua với đối thủ Kamala Harris của đảng Dân chủ để có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử ngày 5/11.

Ngày 24/9, nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump cho biết, cựu tổng thống Mỹ đã được các quan chức tình báo Mỹ thông báo về mối đe dọa được cho là từ Iran.

Theo Nhà Trắng, Mỹ theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa từ Iran nhằm vào ông Trump trong nhiều năm qua và cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu Tehran tấn công bất kỳ công dân nào của Mỹ.

"Chúng tôi coi đây là vấn đề an ninh quốc gia và an ninh nội địa ở mức độ ưu tiên cao nhất, và chúng tôi lên án mạnh mẽ Iran vì những lời đe dọa trắng trợn này. Nếu Iran tấn công bất kỳ công dân nào của chúng tôi, bao gồm cả những người vẫn đang phục vụ và từng phục vụ, Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sean Savett tuyên bố.

Ông Savett cho biết, các cơ quan liên quan liên tục và nhanh chóng cung cấp thông tin về mối đe dọa cho cựu tổng thống Mỹ.

Tổng thống Biden cũng đã nhắc lại chỉ thị rằng Cơ quan Mật vụ Mỹ phải nhận được mọi nguồn lực để xử lý những mối đe dọa nhằm vào cựu tổng thống.

