Một phụ nữ bỗng nhảy xuống hồ khi đội cứu hộ đang cứu người, hành động sau đó bị lên án gay gắt

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 17:15 PM (GMT+7)

Trong lúc nguy cấp, một phụ nữ mặc trang phục áo tắm bước đến bên hồ khiến ai nấy đều sững sờ.

Vào ngày 9/6, tại khu vực hồ sâu ở Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã không may xảy ra một vụ tai nạn đuối nước. Ngay khi nhận được thông tin, đội cứu hộ đã vội di chuyển đến hiện trường để cứu nạn. Trên bờ, rất nhiều người dân đang đứng theo dõi quá trình cứu người và cùng cầu nguyện cho nạn nhân có thể bình an vô sự.

Trong thời điểm nguy cấp, bỗng từ đâu xuất hiện một người phụ nữ mặc trang phục áo tắm tự tin bước đến bên hồ khiến ai nấy đều sững sờ.

Chỉ vài giây sau, người phụ nữ bất ngờ nhảy thẳng xuống hồ nước dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Cô ta còn thực hiện một loạt động tác bơi lội uốn éo khó hiểu.

Người phụ nữ bất ngờ nhảy thẳng xuống hồ nước dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Người dân trên bờ hết sức chán ngán trước hành động của người phụ nữ, có người thẳng thắn hét lớn, la mắng cô ta quá sức thiếu tôn trọng, khinh thường sự sống chết của người đang gặp nạn và còn gây ảnh hưởng đến quá trình cứu người của lực lượng chức năng.

Ngay sau khi được lan truyền rộng rãi trên khắp các diễn đàn, đông đảo dân mạng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt người phụ nữ. Đa số ý kiến đều phê phán rằng rõ ràng biết khu vực hồ nước này nguy hiểm, cộng thêm có người vừa đuối nước mà cô ta vẫn xem như không có chuyện gì. Phải người phụ nữ này quá tự tin vào kỹ năng bơi lội của mình hay thật sự đang xem thường tính mạng của chính mình?

Đông đảo dân mạng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt người phụ nữ.

Tắm sông, hồ, suối là cách giải nhiệt trong những ngày nắng nóng mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, việc này lại tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm nếu không có kinh nghiệm. Ngoài ra, dưới lòng hồ có nhiều mảnh chai, gạch đá, kim tiêm, rác..., chỉ cần sơ sảy một chút là bị thương.

Trước đó, một người phụ nữ đến từ Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cũng khiến dư luận phẫn nộ khi bế con lao xuống sông tự tử. Nhận thấy có người tiến can ngăn bà mẹ này đã đe dọa sẽ dìm chết đứa trẻ khiến nhiều người vô cùng sốc. May mắn là đội cứu hộ đã nhanh trí cướp được đứa trẻ từ trong tay cô ta, thành công giải cứu an toàn cả hai mẹ con họ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/doi-cuu-ho-cuu-nguoi-duoi-nuoc-mot-phu-nu-bong-nhay-xuong-ho-a50...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/doi-cuu-ho-cuu-nguoi-duoi-nuoc-mot-phu-nu-bong-nhay-xuong-ho-a503569.html