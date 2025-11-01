Moscow gửi công hàm phản đối mạnh việc Nhật tập trận gần lãnh thổ Nga

Ngày 31-10, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Nhật tại Moscow để “phản đối mạnh mẽ” cuộc tập trận quân sự Joint Exercise 2025 diễn ra gần lãnh thổ Nga, hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

“Ngày 31-10, một công hàm phản đối mạnh mẽ đã được gửi tới Đại sứ quán Nhật tại Moscow liên quan đến cuộc tập trận Joint Exercise 2025 tổ chức từ ngày 20 đến 31-10, bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nhật, bao gồm cả các khu vực trên đảo Hokkaido nằm gần Nga về mặt địa lý” - theo thông cáo của bộ này.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: TASS

“Đặc biệt, công hàm nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự khiêu khích như vậy có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh tại khu vực biên giới Viễn Đông của Nga” - thông cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow bày tỏ quan ngại trước việc hệ thống tên lửa Typhon - được thiết kế để phóng tên lửa tầm trung và tầm trung-xa - đã được triển khai tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iwakuni trong khuôn khổ cuộc tập trận Resolute Dragon 25 giữa Nhật và Mỹ (tổ chức từ ngày 11 đến 25-9) và cho đến nay vẫn chưa được rút khỏi khu vực quần đảo Nhật.

“Vì vậy, chúng tôi lưu ý rằng Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết nhằm đảm bảo mức độ an ninh phù hợp” - bộ này cho biết thêm.

Nhật chưa bình luận về các thông tin trên.