Morocco ở châu Phi, vì sao cầu thủ và cổ động viên phần nhiều trông như người Châu Âu?

Khi theo dõi đội tuyển Marocco thi đấu tại World Cup, hẳn nhiều người thắc mắc vì sao các cầu thủ đến từ quốc gia châu Phi phần lớn lại có nhiều nét của người châu Âu như da sáng, mũi cao, mắt sâu...

Có một cách lý giải là, trong kỳ World Cup 2022, có tới 14/26 cầu thủ thuộc đội tuyển Morocco không sinh ở đất nước Bắc Phi này. Đội tuyển Marocco thậm chí còn được đặt biệt danh là “đội bóng Liên hợp quốc”. Tuy nhiên, số người không sinh ở Morocco dù sao cũng chỉ chiếm hơn 1/2 thành viên đội tuyển, nên yếu tố này chỉ giải thích được một phần.

Người xem có thể thấy, không chỉ các cầu thủ, mà cổ động viên của Marocco trên khán đài phần lớn cũng có màu da và gương mặt "rất Tây". Vậy lý do chính nằm ở đâu?

Điều có thể gây bất ngờ là có khoảng 80% dân số Morocco là người da trắng.

Morocco là quốc gia giáp cả Địa Trung Hải và Thái Bình Dương, có hơn 37,7 triệu dân với nhiều nhóm dân tộc khác nhau, bao gồm người Berber bản địa, người Ả Rập, người Gnawa, người Do Thái, người gốc Âu và người gốc Phi cận Sahara.

Cổ động viên đội tuyển Morocco ở World Cup 2022 (ảnh: ALJ)

Người Berber là những cư dân đầu tiên ở Morocco. Họ được cho là có nguồn gốc Tây Á hoặc Trung Á và đến Morocco sinh sống từ khoảng hơn 4.000 năm trước. Hầu hết người Berber có nước da trắng, mắt xanh, tóc sáng màu (vàng hoặc đỏ), mũi cao như người châu Âu và được xếp vào nhóm Caucasoid (Đại chủng Âu), theo World Atlas.

Hơn 40% dân số Morocco là người Berber.

Người Ả Rập đến Morocco vào khoảng thế kỷ thứ 7 SCN và chinh phục vùng đất này. Người Ả Rập đã truyền bá đạo Hồi đến Morocco và thay đổi đáng kể đời sống văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, cách ăn mặc và ngôn ngữ của những người Berber bản địa. Người Ả Rập cũng có nước da sáng màu.

Morocco là đất nước đa sắc tộc (ảnh: CNN)

Từ năm 1900, người châu Âu, chủ yếu là từ Tây Ban Nha và Pháp, đã đến Morocco và cố gắng biến đất nước này trở thành thuộc địa. Từ năm 1912 – 1956, Morocco bị cả thực dân Pháp và Tây Ban Nha cai trị. Có khoảng nửa triệu người châu Âu sinh sống ở Morocco vào khoảng thời gian này và con cháu họ mang cả dòng máu Morocco và châu Âu. Người gốc Âu chiếm khoảng 1% dân số Morocco, theo Aljazeera.

Trên thực tế, Morocco dù là ở châu Phi nhưng có mối quan hệ khá gần gũi với các nước châu Âu. Eo biển Gibraltar ngăn cách Morocco với Tây Ban Nha chỉ rộng khoảng 16km. Vào những ngày nắng đẹp, đứng trên bờ biển Morocco, bạn có thể nhìn thấy những chiếc xe chạy dọc bờ biển Tây Ban Nha.

Hai vùng đất Ceuta và Melilla là lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha nhưng nằm trong lãnh thổ Morocco. Trên lý thuyết, bạn có thể đi tới EU mà không cần rời khỏi Morocco.

Chỉ một phần khá nhỏ dân số ở Morocco có màu da đen. Họ là những người từ khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara di cư vào Morocco. Vào thời cổ đại, nhiều khu vực ven biển ở Morocco trở thành trung tâm buôn bán nô lệ của những tay buôn Ả Rập. Hàng triệu người da đen gốc Phi đã bị đưa tới Morocco trước khi bị bán sang Trung Đông, Ai Cập, Ấn Độ, châu Âu… Nhiều người trong số họ đã trốn thoát và sinh sống ở Morocco.

Ngày nay, Morocco cũng là đất nước thu hút người nhập cư từ khu vực cận Sahara. Họ muốn đến Morocco để làm việc hoặc tìm cách vượt biên sang châu Âu.

Khoảng 99% người dân ở Morocco theo đạo Hồi. Đây cũng được xem là quốc giáo của nước này. Những cộng đồng ở Morocco sống hòa thuận và đoàn kết với nhau bởi tất cả đều là người theo đạo Hồi. Ở Morocco rất hiếm có chuyện phân biệt đối xử dựa trên màu da. Những năm gần đây, chính phủ Morocco cũng rất quan tâm đến đời sống của người da màu thiểu số ở nước này, theo CNN.

Bản đồ đất nước Morocco ở Bắc Phi (ảnh: World Atlas)

Ở phía nam Morocco (cận sa mạc Sahara) là nơi có nhiều cộng đồng người da đen sinh sống. Đi dần lên phía bắc, bạn sẽ thấy nhiều người Morocco da trắng hơn. Morocco là đất nước đa sắc tộc, nhưng tất cả đều là người Morocco.

Theo The World Pursuit, màu da đen và trắng là vấn đề ở phương Tây, không phải ở Morocco. Nếu ở Morocco và bàn tán về màu da, bạn sẽ bị người dân nước này coi là kẻ ngớ ngẩn.

Do địa hình trải dài từ Bắc tới Nam, nên khí hậu ở Morocco cũng có sự phân hóa. Miền Bắc Morocco mang khí hậu Địa Trung Hải khá dễ chịu. Mùa hè tương đối nóng và khô, mùa đông ấm và ẩm ướt. Miền Nam Morocco mang khí hậu nhiệt đới và khá khô do nằm gần sa mạc.

Ngôn ngữ phổ biến ở Morocco là tiếng Ả Rập, tiếng Pháp. Tiếng Berber bản địa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh cũng được sử dụng. Vì thông thạo nhiều thứ tiếng và nằm gần châu Âu, nhiều người lao động ở Morocco đã tìm cách tới châu Âu làm việc và làm giàu cho quê hương, theo Aljazeera.

Tuyết rơi ở Morocco (ảnh: theworldpursuit)

Là đất nước đa dạng về thiên nhiên, con người, khí hậu và có nhiều cảnh đẹp, Morocco có nhiều điều kỳ thú để học hỏi, khám phá:

1. Morocco có tuyết

Morocco là quốc gia hiếm hoi có tuyết ở châu Phi. Vào mùa đông, bạn có thể trượt ván, đi bằng xe trượt tuyết và làm người tuyết ở Morocco. Ở trung tâm của dãy núi Atlas, cách thành phố Marrakesh 75km, là khu nghỉ mát trượt tuyết. Tuyết ở Morocco rơi từ tháng 12 đến đầu tháng 4 năm sau.

2. Không thể vứt bỏ bánh mì ở Morocco

Người Morocco ăn rất nhiều bánh mì và tôn trọng loại thực phẩm này. Các gia đình không bao giờ vứt bỏ bánh mình còn thừa. Họ để dành cho gia súc ăn hoặc tích cóp để đổi lấy thứ hữu ích khác.

Thành phố xanh ở Morocco (ảnh: theworldpursuit)

2. Có một thành phố ở Morocco được sơn toàn màu xanh lam

Chefchaouen được gọi là thành phố xanh vì các căn nhà ở nơi này đều được sơn màu xanh lam. Trong những năm 1930, Chefchaouen trở thành quê hương của những người tị nạn Do Thái. Những người Do Thái ưa chuộng màu xanh lam và sơn nhà của họ với màu này. Người Morocco tôn trọng đặc điểm này của người Do Thái và họ cũng sơn nhà với màu xanh lam.

Thành phố đỏ ở Morocco (ảnh: theworldpursuit)

3. Cũng có một thành phố đỏ ở Morocco

Marrakesh là thành phố đỏ ở Morocco. Hầu hết tòa nhà và tường trong thành phố này được sơn màu đỏ.

Trà Atia của người Morocco (ảnh: theworldpursuit)

4. Đồ uống ngon nhất của Morocco

Đồ uống ngon nhất và được yêu thích nhất ở Morocco là trà Atia. Đây là loại trà làm từ lá trà xanh, đường và bạc hà. Atia là thức uống quan trọng nhất của Morocco và được người dân sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Nếu được mời Atia mà không uống, bạn sẽ bị người Morocco coi là thô lỗ.

5. Biểu tượng tình yêu là lá gan

Ở Morocco, lá gan là biểu tượng tình yêu chứ không phải trái tim. Người Morocco cho rằng, một lá gan khỏe mạnh sẽ giúp người ta cảm thấy hạnh phúc hơn. “Bạn đã chinh phục được lá gan của tôi” là lời tuyên bố chính thức về tình yêu ở Morocco.

