Mưa từ chiều tối, đến trưa hôm sau nhiều nhà dân ở TPHCM vẫn ngập

Sau trận mưa lớn kết hợp triều cường tối 10/9, gần 30 căn nhà tại đường số 40, phường Hiệp Bình (TPHCM) bị ngập. Tình trạng ngập kéo dài đến trưa 11/9, nước mới cơ bản rút, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Nước ngập sâu trên đường số 40, phường Hiệp Bình sau trận mưa lớn kết hợp triều cường tối 10/9. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo UBND phường Hiệp Bình, mưa lớn vào chiều tối 10/9 kết hợp triều cường khiến nhiều khu vực trên các đường số 38, 40, 42 và các hẻm lân cận thuộc khu phố 40, 41 bị ngập.

Riêng đường số 40 có gần 30 căn nhà, bao gồm cả phòng trọ, bị nước tràn vào. Tình trạng ngập bắt đầu khoảng 20 giờ ngày 10/9 và kéo dài đến khoảng 11 giờ ngày 11/9 mới cơ bản chấm dứt.

Qua kiểm tra, địa phương xác định một số cống trên đường số 40 gặp lỗi kỹ thuật, không ngăn được nước khi triều cường dâng. Bên cạnh đó, rác và bùn đất tích tụ tại cửa thu nước, van cống tạo thành lớp chắn, khiến nước khó thoát ra sông, kênh rạch khi triều xuống hoặc khi mở cửa xả.

Nước ngập kéo dài từ tối 10/9 đến sáng 11/9 mới cơ bản rút, khiến người dân gặp nhiều khó khăn. ﻿ Ảnh: Nguyễn Tiến

Ngay sau khi xảy ra ngập, UBND phường Hiệp Bình chỉ đạo các đơn vị chuyên môn huy động lực lượng xử lý tại các cửa van, hỗ trợ người dân bơm nước và khắc phục tạm thời hệ thống thoát nước.

Công an phường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình cùng các lực lượng chuyên trách được huy động xuống địa bàn. Chính quyền cũng trao mì gói và một số nhu yếu phẩm, động viên gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến 14 giờ ngày 12/9, phường tiếp tục kiểm tra các miệng cống và ghi nhận khu vực hẻm 64 đường số 40 không còn ngập.

Trước đó, Tiền Phong thông tin, trận mưa lớn chiều tối 10/9 khiến đường số 38 và 40, phường Hiệp Bình bị ngập sâu. Nước tràn vào nhiều nhà dân, có thời điểm dâng khoảng nửa mét trên đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Đáng chú ý, đến sáng 11/9, nhiều khu vực vẫn chìm trong nước. Không ít căn nhà hai bên đường tiếp tục bị ngập, nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Chị Đỗ Thị Thanh Tâm cho biết tình trạng ngập diễn ra nghiêm trọng. Khoảng 9 giờ ngày 11/9, nước vẫn bao vây nhà chị và một số hộ dân xung quanh.

Nhà chị Đỗ Thị Thanh Tâm trên đường số 40, phường Hiệp Bình vẫn ngập sâu sáng 11/9, có nơi nước dâng hơn đầu gối, điểm sâu nhất khoảng 1 m. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo chị Tâm, có nơi nước trong nhà cao hơn đầu gối, điểm sâu nhất khoảng 1m. Từ sân vào đến khu vực nhà bếp đều ngập nước, nhiều đồ đạc phải kê lên cao để hạn chế thiệt hại.

Chị Tâm cho biết đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra ngập. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nước thường dâng cao và kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

Bà Nguyễn Thị Mỹ, người dân sống trên đường số 40, cho biết khoảng 18 giờ ngày 10/9, khi mưa lớn trút xuống, nước bắt đầu dâng trên đường. Ít phút sau, nước tràn vào nhà khiến toàn bộ căn nhà bị ngập.

Lực lượng công an đồng thời huy động máy bơm đến các điểm ngập nặng, hỗ trợ người dân bơm nước ra khỏi nhà, hạn chế thiệt hại do ngập kéo dài. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người dân khu vực mong hệ thống thoát nước sớm được kiểm tra, khắc phục triệt để, nhất là các vị trí cống, cửa van và điểm thu nước, nhằm hạn chế tình trạng ngập kéo dài khi xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.