Malaysia cân nhắc trang bị tên lửa 2,5 tấn cho tiêm kích Su-30MKM

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim xác nhận vấn đề mua tên lửa BrahMos phóng từ máy bay đã được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Ông cho biết Không quân Hoàng gia Malaysia đã có những cuộc trao đổi ban đầu về hệ thống này, song quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lực lượng không quân.

Máy bay chiến đấu Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malaysia. (Ảnh: MW)

Ông Anwar Ibrahim cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thương vụ, đồng thời viện dẫn quan hệ hợp tác và mức độ tin cậy cao giữa Malaysia và Ấn Độ.

BrahMos là dòng tên lửa được Nga và Ấn Độ cùng phát triển. Biến thể phóng từ máy bay được thiết kế đặc biệt để tích hợp trên Su-30MKI của Không quân Ấn Độ, một nền tảng có nhiều điểm tương đồng với Su-30MKM Malaysia đang vận hành. Điều này có thể tạo thuận lợi nhất định cho việc nghiên cứu khả năng tích hợp BrahMos lên các máy bay Malaysia.

BrahMos có thể mở rộng đáng kể khả năng chống hạm của Su-30MKM

Su-30MKM hiện đã có khả năng sử dụng tên lửa không đối đất siêu âm Kh-31, trong đó có các biến thể chống hạm và chống bức xạ. Những vũ khí này giúp máy bay thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa, nhưng BrahMos có kích thước lớn hơn, tầm bắn xa hơn đáng kể và được phát triển với khả năng chống hạm tầm xa chuyên dụng cùng hệ thống dẫn đường hiện đại.

Đổi lại, kích thước lớn của BrahMos khiến mỗi Su-30MKM chỉ có thể mang một tên lửa, trong khi máy bay có thể tích hợp tới sáu tên lửa Kh-31.

BrahMos được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của dòng tên lửa hành trình siêu âm P-800 của Nga, vốn có nguồn gốc sâu từ các công nghệ thời Liên Xô. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng ramjet trong giai đoạn hành trình và có thể đạt tốc độ gần Mach 3.

Tốc độ cao giúp BrahMos tạo ra thách thức lớn hơn cho các tàu chiến phòng thủ, bởi thời gian dành cho việc phát hiện, theo dõi và phản ứng trước một tên lửa đang tiếp cận sẽ bị rút ngắn so với nhiều tên lửa hành trình chống hạm cận âm.

Nếu được tích hợp BrahMos, Su-30MKM có thể tiến hành các cuộc tấn công chống hạm từ khoảng cách nằm ngoài tầm tác chiến hiệu quả của nhiều hệ thống phòng không trên tàu chiến, đồng thời vẫn duy trì khả năng đe dọa các tàu mặt nước lớn ở khoảng cách đáng kể.

Su-30MKM có thể chuyển trọng tâm sang nhiệm vụ chống hạm

Malaysia hiện cũng đang xem xét các lựa chọn máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, trong đó có Su-57 của Nga và KF-21 của Hàn Quốc. Nếu Kuala Lumpur tiến tới giảm mức độ phụ thuộc vào Su-30MKM trong nhiệm vụ phòng không, phi đội này có thể được dành nhiều hơn cho các nhiệm vụ tấn công trên biển chuyên dụng.

BrahMos cũng đang tiếp tục được phát triển với những biến thể mới. Nếu các phiên bản tương lai được đưa vào sử dụng, chúng có thể tạo thêm lựa chọn nâng cấp vũ khí cho Su-30MKM trong những năm tới.

Bên cạnh phương án trang bị biến thể phóng từ máy bay, khả năng Malaysia xem xét các phiên bản BrahMos triển khai từ đất liền và trên biển cũng vẫn được để ngỏ.