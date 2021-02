Lý do Trung Quốc lần lữa xử lý căng thẳng biên giới với Ấn Độ

Các sự kiện vừa diễn ra cũng có thể đã định hình những gì Bắc Kinh chờ đợi từ chính sách của Mỹ. Hôm 8-1, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Kenneth Juster tiết lộ New Delhi đang cùng Mỹ "phối hợp chặt chẽ" với nhau về vấn đề biên giới. Theo đó, Mỹ sẽ giúp Ấn Độ chống lại những gì ông Juster gọi là “hành vi hung hăng của TQ ở biên giới”. Nhiều hãng truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin New Delhi đang hợp tác với chính quyền Washington để được cung cấp hình ảnh vệ tinh, cũng như mua sắm các thiết bị chống rét của Mỹ cho binh lính trên dãy Himalaya. Ngày 25-1, một tài liệu từ năm 2018 của Mỹ về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được công bố cho thấy quan điểm của Washington về việc Mỹ xem Ấn Độ là “ưu thế ở khu vực Nam Á” và sẽ là “đối trọng với TQ”. Ngoài ra, tài liệu cũng cho rằng Mỹ nên hành động để “đẩy nhanh sự trỗi dậy của Ấn Độ dưới vai trò là nhà đối tác an ninh và quốc phòng lớn”. Động thái “gần gũi” giữa hai đối thủ đã khiến Đại sứ TQ tại Ấn Độ Sun Weidong phản hồi lại và cho biết chính quyền Bắc Kinh kiên quyết phản đối bất kỳ bên thứ ba nào can thiệp vào vấn đề biên giới Trung - Ấn.