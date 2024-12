Lộ mặt sát thủ bắn chết triệu phú Mỹ bằng súng giảm thanh gây chấn động

Sát thủ lộ mặt khi thuê phòng nghỉ trước khi gây án. Ảnh: CNN.

Cảnh sát New York (NYPD) hôm 5/12 đăng ảnh không che mặt của người bị nghi là sát thủ bắn chết CEO công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare, Brian Thompson. Vụ ám sát bằng súng gắn giảm thanh đã gây chấn động dư luận Mỹ. Cảnh sát đánh giá sát thủ là người có kinh nghiệm sử dụng súng.

Dữ liệu khuôn mặt nghi phạm được trích xuất từ máy quay an ninh tại nhà nghỉ HI New York City ở khu Upper West Side, Manhattan. Đây là nơi sát thủ có thể đã thuê phòng ở trước khi gây án. Sát thủ được xác định sử dụng giấy tờ giả để thuê phòng nghỉ.

Nghi phạm cũng đã mua cà phê, một chai nước và hai thanh PowerBar (thực phẩm bổ sung nhanh năng lượng) tại một quán cà phê Starbucks trên phố West 56th và đại lộ Sixth, chỉ cách khách sạn Hilton - nơi nghi phạm gây án - vài phút.

Cảnh sát New York đang cố gắng xác định danh tính nghi phạm. Ảnh: CNN.

Sau khi uống cà phê và nước, nghi phạm ném chai và cốc cà phê vào thùng rác. Cảnh sát lần theo manh mối, đào bới rác và giữ lại các mẫu vật để khám nghiệm.

Trước đó, cảnh sát đã công bố ảnh người đàn ông đội mũ trùm đầu đang đứng ở quầy Starbucks. Với việc xác định được khuôn mặt sát thủ, cảnh sát New York rất có khả năng sẽ sớm có được danh tính người này.

Cuộc truy lùng nghi phạm vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát New York đang treo thưởng 10.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin về nghi phạm.

