Lầu Năm Góc gióng chuông báo động đỏ về gián điệp Israel

Bộ Chiến tranh Mỹ đã nâng mức đánh giá mối đe dọa phản gián đối với Israel lên cấp độ cao nhất - “nghiêm trọng”. Ảnh minh họa: Indiatimes

NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức cho biết, trong những tuần gần đây, Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) đã ban hành một tài liệu dài 7 trang, trong đó liệt kê một loạt sự việc khiến Washington gia tăng lo ngại về các hoạt động tình báo của Israel nhằm vào nhân sự chính phủ Mỹ.

Lo ngại Israel theo dõi các cuộc thảo luận về Iran

Theo báo cáo, nguyên nhân chính dẫn tới quyết định nâng cảnh báo là do giới chức Mỹ tin rằng Israel đang đặc biệt quan tâm đến việc theo dõi các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump để nắm bắt các cuộc thảo luận nội bộ về chiến lược của Washington tại Trung Đông.

Mối quan tâm lớn nhất được cho là xoay quanh câu hỏi liệu Mỹ có nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran hay sẽ theo đuổi một giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng ngày càng rõ nét giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến cuộc chiến với Iran cũng như các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, hai nhà lãnh đạo thậm chí đã có một cuộc điện đàm căng thẳng trong tuần này.

Chuyên gia: Israel sở hữu bộ máy tình báo “cực kỳ quyết liệt”

Bình luận về vấn đề này, bà Emily Harding, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh và Quốc phòng tại Center for Strategic and International Studies, cho rằng Israel sở hữu một hệ thống tình báo “cực kỳ quyết liệt”.

“Israel rất quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm”, bà Harding nhận định.

Theo NBC News, đánh giá của bà Harding tương đồng với những lo ngại mà DIA đã nêu trong báo cáo về các hoạt động tình báo của Israel nhắm vào nhân sự chính phủ Mỹ.

Israel bác cáo buộc

Đại sứ quán Israel tại Washington đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Phái đoàn ngoại giao Israel khẳng định thông tin cho rằng nước này tiến hành thu thập tình báo đối với các quan chức chính phủ Mỹ là “hoàn toàn sai sự thật”.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc từ chối bình luận về nội dung báo cáo của DIA. Những diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Israel đang có những khác biệt về cách xử lý cuộc xung đột tại Lebanon cũng như cuộc chiến với Iran, dù hai nước vẫn duy trì quan hệ đồng minh chiến lược lâu năm.