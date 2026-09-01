Lãnh đạo Nga – Trung nhất trí củng cố hợp tác chiến lược giữa những thay đổi chưa từng thấy

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh SCO tại Kyrgyzstan, ngày 31/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau ngày 31/8, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan.

Ông Tập cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Trung Quốc hồi tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra các định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới và chất lượng cao hơn từ góc độ chiến lược, dài hạn; đồng thời đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trên nhiều lĩnh vực trong tình hình mới.

Các cơ quan hữu quan của hai nước đang tích cực triển khai những thỏa thuận này và đã đạt được kết quả thực chất; đồng thời, các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai bên vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ.

Ông Tập lưu ý rằng cục diện quốc tế đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể các yếu tố bất định và khó lường, với những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong 1 thế kỷ qua. Tuy nhiên, ông cho rằng khát vọng của người dân trên toàn thế giới về hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi vẫn không thay đổi.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, SCO gánh vác trọng trách duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các bên khác để cùng hoạch định lộ trình phát triển cho SCO, góp phần đảm bảo tổ chức này phát triển ổn định, bền vững, cũng như tăng cường động lực cho công cuộc cải cách quản trị toàn cầu và thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, trật tự.

Theo tin của Tân Hoa Xã, trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và phức tạp, Nga và Trung Quốc đã không ngừng làm sâu sắc thêm quan hệ phối hợp chiến lược toàn diện, luôn đề cao sự bình đẳng, tin cậy và ủng hộ lẫn nhau; hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực đạt tiến triển nhanh chóng, “đưa quan hệ Nga-Trung trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia”.

Ông khẳng định Nga sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Trung Quốc, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải và khoa học công nghệ, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và văn hóa, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương đạt được những thành quả mới.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nhờ nỗ lực chung của tất cả các bên, SCO đã phát triển thành một nền tảng hợp tác khu vực năng động, hiệu quả và có tầm ảnh hưởng quốc tế đáng kể; đồng thời nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc cần không ngừng củng cố sự đoàn kết, hợp tác trong khuôn khổ tổ chức này và phát huy vai trò dẫn dắt.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để đưa chế độ miễn thị thực giữa hai nước thành cơ chế vĩnh viễn, nếu Bắc Kinh nhận thấy điều này khả thi và hữu ích, Tass đưa tin.

Ông lưu ý rằng việc miễn thị thực đã góp phần làm tăng lượng khách du lịch giữa hai nước thêm 43% trong nửa đầu năm nay.