Israel tấn công “tử huyệt” năng lượng, "khiêu khích cực độ" Iran

Đây được coi là một huyết mạch năng lượng của Iran, vừa bảo đảm điện sinh hoạt cho người dân vừa là nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Tehran.

Vào ngày 6-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận quân đội nước này đã đánh trúng một nhà máy hóa dầu quan trọng tại Asaluyeh, khu vực công nghiệp trên đất liền của mỏ khí đốt South Pars (nằm dưới vịnh Ba Tư).

Các phương tiện truyền thông tại địa phương cho biết có nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở này.

Không dừng lại ở đó, làn sóng tấn công còn lan rộng vào sâu trong nội địa. Theo hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ kênh Al Hadath, một kho dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm xăng dầu tại TP Isfahan, miền Trung Iran, cũng đã bị không kích.

Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại kho chứa Jabal Safa, nơi được cho là mục tiêu của một đợt tấn công phối hợp giữa lực lượng Mỹ và Israel.

Đánh giá về quy mô các đợt không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Israel mô tả cuộc tấn công tại Asaluyeh là một "đòn tấn công mạnh" vào cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran, nơi chiếm tới 50% sản lượng toàn quốc. Tính cả các đợt không kích trước đó, Israel tuyên bố đã vô hiệu hóa hai cơ sở chiếm 85% tổng kim ngạch xuất khẩu hóa dầu của Iran, gây thiệt hại lên tới hàng chục tỉ USD.

Truyền thông Iran nỗ lực giảm nhẹ khi loan tin chỉ có "thiệt hại nhỏ". Dù vậy, nói như kênh truyền hình News central TV, thực tế đây là đòn giáng nặng nề vào nền kinh tế của Iran.

Theo hãng tin AP, việc tấn công vào South Pars là hành động "khiêu khích cực độ" đối với Iran. Bằng chứng là sau đợt tấn công của Israel vào ngày 18-3, Iran trả đũa bằng cách nhắm thẳng vào hạ tầng năng lượng của các nước Trung Đông khác. Sự leo thang này đã gây ra những cú sốc lớn cho cả khu vực và thế giới.

Sau cuộc tấn công hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Israel sẽ không tấn công South Pars nữa. Thế nhưng, ông cảnh báo trên mạng xã hội rằng nếu Iran tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Qatar, Mỹ sẽ đáp trả bằng cách "phá hủy toàn bộ" mỏ khí đốt này.

AP cho biết South Pars là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới. Đối với Iran, đây là nguồn cung năng lượng thiết yếu cho điện lưới và sưởi ấm, dù Tehran vẫn luôn đối mặt với tình trạng thiếu hụt do hạ tầng lạc hậu.

Về kinh tế, South Pars là "cỗ máy in tiền" của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) thông qua xuất khẩu hóa dầu để lách cấm vận.

Cùng khai thác một mỏ khí, nhưng Qatar và Iran đi theo hai hướng khác nhau. Qatar đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ hóa lỏng (LNG), trở thành nhà cung cấp chiếm 20% thị trường thế giới.

Do bị cấm vận và thiếu vốn, Iran không thể xây dựng các cảng LNG. Nước này buộc phải dùng khí đốt cho nhu cầu nội địa hoặc chế biến thành hóa dầu để lách luật xuất khẩu.

Do đó, việc South Pars bị tê liệt không chỉ chặt đứt nguồn thu của chính phủ mà còn đẩy đời sống dân thường vào cảnh khốn cùng do mất điện diện rộng.