Israel, Hamas ngừng bắn: Tương lai nào cho Gaza?

5 nguyên tắc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất “5 nguyên tắc cơ bản” để định hướng tương lai của Dải Gaza sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas kết thúc. Gắn với triển vọng giải pháp hai nhà nước, các nguyên tắc bao gồm: không có nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố; chính phủ không phải do Hamas lãnh đạo; không có sự hiện diện an ninh lâu dài của Israel; không cưỡng bức di dời người dân Palestine; không duy trì phong tỏa liên tục.