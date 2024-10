Israel bị phản ứng mạnh khi lực lượng LHQ liên tục trúng đòn tấn công

Nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon UNIFIL là phái bộ gìn giữ hòa bình được Hội đồng Bảo an LHQ giao nhiệm vụ đảm bảo sự ổn định và an ninh ở miền nam Lebanon kể từ chiến tranh Israel-Lebanon 1978, theo tờ The Washington Post. UNIFIL hoạt động trong một khu vực rộng hơn 650 km2 được xác định bằng Sông Litani ở phía bắc và Đường Xanh (biên giới tạm thời giữa Israel và Lebanon) ở phía nam. Dọc theo các giới tuyến này, UNIFIL có 50 vị trí và một trụ sở tại thị trấn Naqoura (phía nam Lebanon). UNIFIL có hơn 10.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình, đến từ 50 quốc gia. 17% hoạt động của UNIFIL được thực hiện chung với lực lượng vũ trang Lebanon. “Mục tiêu dài hạn của UNIFIL là dần chuyển giao trách nhiệm cho Lực lượng vũ trang Lebanon” - theo trang web của UNIFIL.