Quyết định của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ sau khi Israel yêu cầu rút khỏi Lebanon "ngay lập tức"

Xe bọc thép của UNIFIL làm nhiệm vụ tuần tra ở miền nam Lebanon. Ảnh: Reuters.

Trong tuần qua, quân đội Israel đã nhiều lần sử dụng vũ lực khiến các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Lebanon (UNIFIL) bị thương. Hôm 13/10, xe tăng Israel được cho là đã húc đổ cổng trụ sở UNIFIL.

Trong thông điệp hôm 14/10, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an hối thúc các bên tôn trọng "sự an toàn, an ninh của các thành viên UNIFIL". Tuyên bố của Hội đồng Bảo an không trực tiếp nhắc đến Israel.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh các quốc gia không được tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và tái khẳng định sự ủng hộ UNIFIL trong vai trò duy trì ổn định ở Lebanon.

"Hội đồng Bảo an đã đưa ra tuyên bố chung với lập trường ủng hộ UNIFIL", phóng viên đài Al JAzeera, Gabriel Elizondo đưa tin tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Trong tuyên bố cùng ngày, UNIFIL khẳng định lực lượng vẫn sẽ ở lại miền nam Lebanon bất chấp sức ép từ Israel. "Chúng tôi vẫn ở lại. Chúng tôi đang ở miền nam Lebanon. Điều quan trọng là phải duy trì sự hiện diện quốc tế và giữ lá cờ Liên Hợp Quốc trong khu vực", một phát ngôn viên của UNIFIL cho biết.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Bejamin Netanyahu hối thúc Liên Hợp Quốc rút lực lượng giữ gìn hòa bình khỏi Lebanon ngay lập tức. "Tôi muốn nói trực tiếp với Tổng thư ký Liên hợp quốc điều này: Đã đến lúc ngài phải rút lực lượng UNIFIL khỏi các thành trì của Hezbollah và các khu vực giao tranh”, ông Netanyahu nói hôm 13/10. “Quân đội Israel đã yêu cầu điều này nhiều lần, nhưng liên tục bị từ chối. UNIFIL đang trở thành lá chắn sống cho Hezbollah”.

UNIFIL có quy mô khoảng 10.000 binh sĩ đến từ 50 quốc gia. Lực lượng được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an từ năm 1978.

Nhiệm vụ của UNIFIL đã được thay đổi nhiều lần sau cuộc chiến tranh Israel - Lebanon năm 1982 và Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon vào năm 2000.

Hôm 13/10, UNIFIL tuyên bố ghi nhận 1.557 lần nổ súng xuyên biên giới Israel - Lebanon, trong đó 93% là từ Israel.

"Có một số quốc gia có khá nhiều binh sĩ gìn giữ hòa bình ở đó. Một số lên đến hàng trăm, một số nước khác lên đến hơn một nghìn", phóng viên Elizondo của đài Al Jazeera nói về UNIFIL. “Nhiều nước đang theo dõi sát sao tình hình vì xung đột Israel - Hezbollah đang khiến các binh sĩ của họ đối mặt rủi ro".

