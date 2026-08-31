Iraq cam kết sẽ hoàn tất việc rút quân Mỹ trước cuối tháng 9/2026 Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Iraq vẫn kiên quyết tuân thủ việc rút quân Mỹ tại nước này, thời hạn vào cuối tháng 9/2026. Một nguồn tin Iraq khẳng định, các báo cáo truyền thông về việc lực lượng Mỹ và nước ngoài tiếp tục hiện diện ở Iraq sau tháng 9/2026, mâu thuẫn với những gì đã được thỏa thuận giữa chính phủ Iraq và chính phủ Mỹ.

Các báo cáo truyền thông hôm 29/8 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, cho biết Mỹ và các đối tác dự định giảm quy mô nhiệm vụ quân sự và chuyển sang khuôn khổ an ninh song phương với chính phủ Iraq, thay vì rút quân hoàn toàn.

Căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ ở Iraq - Ảnh: U.S. Army

Vào tháng 9/2024, Iraq và Mỹ công bố kế hoạch chấm dứt chiến dịch quân sự của liên minh quốc tế chống khủng bố, do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và dần chuyển sang quan hệ an ninh song phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của nhiệm vụ kết thúc vào tháng 9/2025, trong khi lực lượng liên quân vẫn đóng quân tại khu vực Kurdistan để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở Syria, và giai đoạn cuối cùng ​​kết thúc vào tháng 9/2026.

Trước đó hôm 12/8, trong cuộc gặp với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tái khẳng định cam kết về việc rút quân Mỹ hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9/2026.

Chính phủ Iraq cho biết, việc kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh sẽ không đồng nghĩa với việc chấm dứt hợp tác với Mỹ, hai nước tiếp tục duy trì quan hệ an ninh và quốc phòng, bên cạnh quan hệ đối tác kinh tế và phát triển.