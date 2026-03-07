Iran ra lệnh bắn người hôi của trong chiến sự

"Vì chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, tôi đã ra lệnh nổ súng vào những kẻ có ý định trộm cắp", cảnh sát trưởng Iran Ahmad Radan hôm nay phát biểu trên truyền hình nhà nước, cho biết thêm rằng mọi đối tượng trộm cướp, hôi của sẽ bị "triệt hạ nhanh chóng".

Ông cho hay giới chức cũng đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì trật tự trên không gian mạng.

"Chúng tôi sẽ không cho phép một nhóm gián điệp bị mua chuộc nào đó kích động phá hoại tinh thần đoàn kết mà nhân dân đã đạt được bằng máu của hàng nghìn người tử vì đạo", ông nhấn mạnh.

Lực lượng an ninh Iran đứng gác trên một con phố tại thủ đô Tehran hôm 2/3. Ảnh: AFP

Xung đột đã lan rộng khắp Trung Đông kể từ hôm 28/2, sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo cấp cao nước này thiệt mạng. Iran đáp trả bằng cách tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào hàng loạt căn cứ Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh cùng những mục tiêu ở Israel.

Mỹ hôm 5/3 cho hay hơn 2.000 mục tiêu đã bị đánh trúng tại Iran. Israel tuyên bố máy bay của họ đã phóng hơn 4.000 quả bom, tên lửa dẫn đường vào Iran kể từ ngày 28/2. Iran ngày 6/3 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại cho hơn 3.600 cơ sở dân sự.

Mỹ nói rằng số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV của Iran ngày 5/3 lần lượt giảm 90% và 83% so với ngày đầu xung đột.

Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran, nhưng cho rằng có lẽ chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại. Ông Trump ngày 5/3 tuyên bố phải được tham gia quá trình chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, phản đối con trai cố lãnh tụ Khamenei nắm quyền.

Iran trong khi đó tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công trả đũa và khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ. Quan chức cấp cao Iran nhấn mạnh nước này không e sợ kịch bản Mỹ triển khai bộ binh và đang "chờ đợi" lực lượng này tiến vào để "tiêu diệt".