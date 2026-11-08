Iran phát tín hiệu sẵn sàng sửa học thuyết hạt nhân, âm thầm tái thiết kho tên lửa

Một vụ phóng tên lửa của Iran. (Ảnh: Tasnim)

Ông Mohebbi nói như vậy để trả lời câu hỏi rằng liệu tên lửa của Iran có đủ tầm bắn để đáp trả các mối đe dọa từ phương Tây hay không, trong trường hợp Lãnh tụ Tối cao Iran phê chuẩn việc thay đổi học thuyết hạt nhân.

“Nếu hệ thống chính trị đi đến kết luận rằng cần phải đi theo hướng đó, chúng tôi sẽ thiết lập trạng thái sẵn sàng cần thiết”, ông nói.

Khi được hỏi về khả năng mở rộng tầm bắn tên lửa nếu có chỉ thị đối phó không giới hạn về địa lý, ông Mohebbi cho biết: “Chúng tôi liên tục cải thiện tầm bắn của các tên lửa và công việc này không hề bị gián đoạn”.

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Iran đang tiến hành hoạt động xây dựng quy mô lớn gần các căn cứ tên lửa, đồng thời sửa chữa những cơ sở quân sự bị hư hại sau nhiều tháng bị Mỹ và Israel không kích.

Theo cuộc điều tra được BBC đăng tải ngày 6/11, các chuyên gia thuộc hãng phân tích tình báo Anh MAIAR xác định có hoạt động đào bới đáng kể và những công trình xây dựng mới tại 2 cơ sở tên lửa lớn là Garmdareh ở Karaj, gần thủ đô Tehran, và Shahroud ở miền bắc Iran.

Ít nhất 12 cơ sở quân sự khác, bao gồm các tổ hợp tên lửa và căn cứ không quân, cũng xuất hiện dấu hiệu được sửa chữa.

Theo BBC, các chuyên gia phát hiện mái nhà mới được xây dựng trên những công trình bị hư hại tại căn cứ tên lửa gần Kermanshah, miền tây Iran, cùng hoạt động tái thiết trên diện rộng tại tổ hợp quân sự Parchin, phía Đông Tehran.

Những phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy Tehran đang nỗ lực khôi phục năng lực quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố năng lực quân sự của Iran phần lớn đã bị phá hủy. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy tới 90% cơ sở công nghiệp sản xuất máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và công nghiệp hải quân của Iran.

Tuy nhiên, những đánh giá khác cho thấy Iran vẫn duy trì được năng lực quân sự đáng kể.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington cho biết, hoạt động xây dựng tại núi Pickaxe, một tổ hợp ngầm gần cơ sở hạt nhân Natanz, đang gia tăng.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào được gia cố, đường sá được cải thiện và những dấu hiệu cho thấy hoạt động thi công bên trong núi đang diễn ra. Các nhà nghiên cứu cho biết, bằng chứng hiện có chưa đủ để xác định liệu các máy ly tâm đã được chuyển đến địa điểm này hay hoạt động làm giàu uranium có đang diễn ra hay không.

Trong khi đó, Mỹ kêu gọi công dân nước này tại Trung Đông nâng cao cảnh giác trước nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công vũ trang từ lực lượng Houthi, cũng như nguy cơ Iran nhắm vào các quan chức chính phủ Mỹ trong khu vực.

Washington cũng cảnh báo khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ theo dõi các cảnh báo an ninh cụ thể tại từng quốc gia.