Đoàn thẩm định Cục An toàn thực phẩm 2 lần 'vạch' lỗi để nhận tiền của doanh nghiệp

Mỗi hồ sơ chi từ 9 – 10 triệu đồng là được thông qua

Sáng 28/7, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi 14 bị cáo phạm tội trong vụ án “sản xuất, tiêu thụ hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty MediPhar.

Trong vụ án, cơ quan truy tố xác định, để các nhà máy của MediPhar và nhà máy trong hệ sinh thái của doanh nghiệp được vận hành, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã chi hối lộ cho nhóm cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh khai, từ cuối năm 2020 doanh nghiệp bắt đầu xây dựng nhà máy. Cùng lúc đó, Mạnh tiếp cận cán bộ Cục An toàn thực phẩm để “lo lót” sớm được hoạt động.

Theo lời khai của Mạnh, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị thẩm định quy chuẩn, cấp giấy chứng nhận GMP. Ban đầu, Mạnh chi 30 triệu “tác động” Cục An toàn thực phẩm cử tổ công tác gồm 10 người đến nhà máy tiến hành thẩm định. Tổ công tác chỉ ra các lỗi về điều kiện sản xuất, quy trình sản xuất, rồi hướng dẫn Mạnh hoàn thiện hồ sơ.

“Bị cáo đưa tổ trưởng đoàn thẩm định lần đầu 230 triệu đồng. Đến lần thứ hai cũng là hậu kiểm trước khi nhà máy hoạt động, đoàn thẩm định xuống vẫn ‘vạch’ lỗi nên bị cáo đưa thêm 250 triệu đồng”, Mạnh khai.

Bên cạnh khoản hối lộ tại lần tiền kiểm và hậu kiểm nhà máy, bị cáo Mạnh còn chỉ đạo cấp dưới hối lộ mỗi lần làm hồ sơ công bố sản phẩm từ 9 – 10 triệu đồng/bộ.

Theo Mạnh giải thích, mỗi sản phẩm công ty sản xuất đều cần một bộ hồ sơ xin cấp phép kiểm định gửi lên Cục An toàn thực phẩm. Khi gửi, hồ sơ thường bị trả với các lỗi như đặt sai tên, hàm lượng quá cao…

Mạnh sau đó bàn bạc với cấp dưới nhờ chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn, mỗi hồ sơ chi từ 9 – 10 triệu đồng là được thông qua.

Nhóm bị cáo đứng tại chỗ trả lời xét hỏi.

Hai cổ đông hưởng lợi 6 tỷ đồng

Ở khâu vận hành sản xuất sản phẩm, hai bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ bị kết luận giữ vai trò chỉ sau bị cáo Mạnh. Cả hai cùng bị xét hai tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, Hoàng và Vũ cùng thành lập, điều hành hệ thống gồm 12 công ty và hai nhà máy MediPhar, MediUSA. Bị cáo Hoàng góp 25% vốn, trực tiếp phụ trách hoạt động tại nhà máy MediPhar, chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất, nhân sự, đến nhập nguyên liệu, triển khai các đơn đặt hàng.

Tại tòa, bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng khai được Nguyễn Năng Mạnh chia 5 tỷ đồng lợi nhuận. Đây là lần duy nhất bị cáo nhận tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nói trên.

Sau Hoàng, bị cáo Khúc Minh Vũ cho biết mình phụ trách mảng kinh doanh, không trực tiếp nắm quy trình kỹ thuật tại nhà máy nhưng góp 5% vốn vào hoạt động sản xuất.

Vũ thừa nhận từng tham gia bàn bạc về sản phẩm với Mạnh và Hoàng. Do không có chuyên môn, không nắm rõ quy trình sản xuất, bị cáo không nêu ý kiến, cũng không phản đối các phương án cắt giảm nguyên liệu so với hồ sơ công bố sản phẩm.

Tại doanh nghiệp, Vũ chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường và được chia 1 tỷ đồng lợi nhuận.

Từ năm 2016 - 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thành lập, điều hành hệ sinh thái thuộc MediPhar để sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm bị cáo in trên bao bì thông tin sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ, châu Âu nhằm tạo lòng tin, trong khi phần lớn nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc hoặc mua trôi nổi trên thị trường.

Các sản phẩm chủ yếu là thực phẩm hướng tới nhóm khách hàng trẻ em, người cao tuổi và người có nhu cầu bảo vệ sức khỏe. Kết quả giám định xác định nhiều sản phẩm chỉ đạt dưới 30% hàm lượng, thành phần công bố.

Tổng cộng, nhóm bị cáo đã đưa ra thị trường 88 sản phẩm giả, khối lượng khoảng 100 tấn, thu về gần 540 tỷ đồng và bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 265 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm còn che giấu doanh thu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.