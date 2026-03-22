Iran dồn dập tấn công vào nhiều địa điểm ở Israel khiến hơn 300 người bị thương

Một toà nhà ở Israel bị Iran tấn công. Ảnh Sputnik

"Trong 24 giờ qua, 303 người bị thương đã được điều trị tại các bệnh viện (do các cuộc tấn công bằng tên lửa), bao gồm 8 người trong tình trạng nghiêm trọng, 29 người trong tình trạng trung bình và 256 người bị thương nhẹ", Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố.

Theo bộ này, lần lượt 116 và 64 người bị thương đã được sơ tán khỏi các địa điểm rơi tên lửa ở Arad và Dimona, hầu hết trong số họ bị thương nhẹ.

Tổng cộng, hơn 4.500 người đã bị thương ở Israel kể từ khi bắt đầu leo ​​thang căng thẳng ở Trung Đông, trong đó 124 người hiện đang nằm viện.

Chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bước sang tuần thứ tư. Hai bên đã liên tục giáng những đòn mạnh vào nhau. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của nước này và kêu gọi người dân lật đổ chế độ. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh sẵn sàng tự vệ và cho rằng không có lý do gì để nối lại đàm phán.