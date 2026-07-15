Tổng thống Trump đe dọa đánh sập nhà máy điện và cầu đường của Iran

Tổng thống Donald Trump

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, người đứng đầu Nhà Trắng cảnh cáo: "Tuần tới tình hình sẽ thực sự tồi tệ với họ, bởi vì các nhà máy điện và những cây cầu sẽ là mục tiêu tiếp theo. Chúng tôi sẽ đánh sập toàn bộ các nhà máy điện và cầu đường của họ, trừ khi họ chịu ngồi vào bàn và thương lượng".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành ngày không kích thứ tư liên tiếp nhắm vào Iran, đồng thời tái lập lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng biển của quốc gia này.

Quyết định tái phong tỏa hàng hải có hiệu lực từ lúc 20h GMT ngày 14-7, chỉ một giờ sau khi làn sóng không kích mới nhất của Mỹ bắt đầu.

Tổng thốngTrump rút lại lời đe dọa đánh thuế tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cũng rút lại lời đe dọa áp thuế 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, với lý do các quốc gia vùng Vịnh đã đồng ý thực hiện các khoản đầu tư khổng lồ vào nước Mỹ.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các cuộc không kích mới nhất nhằm "làm suy yếu năng lực của Iran trong việc tấn công tàu thương mại" tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu khí của thế giới.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn gần thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm gần eo biển Hormuz và một số khu vực khác.

Trước đó, giới chức địa phương cũng cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công 4 điểm tại Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran cũng như khu vực biên giới Iran giáp Iraq và Kuwait.

Thông tin từ truyền thông Iran và các thông báo chính thức, kể từ tuần trước, các cuộc tấn công mới của Mỹ đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng ở Iran.

Một quan chức cấp cao của Iran thừa nhận, động thái phong tỏa và không kích dồn dập của Mỹ đã chính thức "khai tử" thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hôm 17-6, vốn được thiết lập để mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

CENTCOM ngày 14-7 tuyên bố trên mạng xã hội: "Hiện có hơn 20 tàu chiến của Hải quân Mỹ và hàng trăm máy bay quân sự đang hoạt động trên khắp Trung Đông. Lực lượng Mỹ luôn cảnh giác, có sức sát thương cao và sẵn sàng chiến đấu".

Khi được phóng viên hỏi các cuộc không kích của Mỹ sẽ kéo dài trong bao lâu, Tổng thống Donald Trump trả lời ngắn gọn: "Chúng sẽ tiếp tục cho đến khi tôi nói thế là đủ".