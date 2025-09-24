Hong Kong, Quảng Đông căng mình đón siêu bão lớn nhất năm

Đường phố ở Hong Kong gần như vắng tanh khi siêu bão sắp đổ bộ (ảnh: SCMP)

Hong Kong: Đường phố vắng vẻ, nhà dân, công ty đóng cửa

Đường phố Hong Kong chiều ngày 23/9 trở nên vắng vẻ trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ, Reuters đưa tin. Đây là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất năm nay, khiến chính quyền Hong Kong kêu gọi người dân ở trong nhà và hầu hết các chuyến bay bị hoãn lại cho đến ngày 25/9.

Theo Reuters, người dân ở Hong Kong đổ xô đến siêu thị, tâm lý hoang mang bắt đầu xuất hiện khi hàng hóa trên các kệ còn lại rất ít. Nhiều cửa hàng, siêu thị ở Hong Kong có thể phải đóng cửa trong 2 ngày bão đổ bộ.

Cửa sổ trong các ngôi nhà, công ty trên khắp Hong Kong đều được dán kín bằng băng dính và đóng chặt. Người dân hy vọng cách này có thể giúp cửa kính không bị vỡ do va đập.

Một đoạn đường được đắp bao cát để ngăn lũ ở Hong Kong (ảnh: Reuters)

Hong Kong đã phát cảnh báo bão cấp 8 (mức cao thứ ba trong thang cảnh báo 10 cấp) vào lúc 14h20 ngày 23/9, trước khi bão Ragasa đổ bộ. Theo đó, hầu hết doanh nghiệp và dịch vụ vận tải trên địa bàn đặc khu phải ngừng hoạt động. Hơn 700 chuyến bay bị gián đoạn, bao gồm cả ở đặc khu Ma Cao lân cận và Đài Loan.

Kệ hàng trong một siêu thị trống trơn (ảnh: CNN)

Cơ quan khí tượng Hong Kong hôm 23/9 cảnh báo, mực nước biển sẽ dâng cao khoảng 2 mét, dọc theo các khu vực ven biển, khi cơn bão Ragasa (với sức gió lên tới 220 km/h) đổ bộ. Ở một số khu vực, mực nước biển có thể dâng cao 4 – 5 mét. Chính quyền địa phương đã phát bao cát cho một số hộ dân ở khu vực trũng thấp để gia cố nhà cửa.

Một cư dân 35 tuổi họ Mak (ở Hong Kong) cho biết, anh đã mua được khá nhiều nhu yếu phẩm, nhưng vẫn cần mua thêm và đang chuẩn bị gia cố nhà cửa.

“Tôi đã đóng chặt cửa sổ, cửa ra vào và kiểm tra xem có chỗ nào bị rò rỉ nước hay không”, người này nói.

Quảng Đông: Sóng biển có thể cao tới 7 mét

Ở Quảng Đông (giáp Hong Kong), chính quyền tỉnh này đã sơ tán hơn 770.000 người và dự kiến tổng cộng hơn 1 triệu người sẽ được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ trên toàn tỉnh. Thời tiết được dự báo sẽ xấu đi nhanh chóng vào cuối ngày 23/9, khi bão Ragasa bắt đầu đổ bộ.

Dịch vụ xe điện công cộng ở Hong Kong dừng hoạt động vào lúc 16h20 ngày 23/9 (ảnh: SCMP)

Hơn 11 thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả Thâm Quyến và Chu Hải, đã cho dừng hoạt động của các cơ quan công sở, trường học và dịch vụ vận tải do cảnh báo triều cường và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Môi trường Trung Quốc hôm 23/9 cho biết, vùng ven biển Quảng Đông có thể phải hứng chịu những con sóng lớn, với độ cao lên tới 7 mét khi bão Ragasa đổ bộ.

Ở Thâm Quyến, chính quyền thành phố đã chuẩn bị hơn 800 nơi trú ẩn. Ở Ma Cao, tất cả sòng bạc được lệnh phải đóng cửa trước 17h ngày 23/9, khi cảnh báo bão nâng lên cấp 8. Ở Quảng Châu (thành phố có 18,6 triệu dân), chính quyền dự kiến ban hành cảnh báo bão ở cấp cao nhất vào cuối ngày 23/9.