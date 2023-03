Hệ thống ngân hàng Mỹ tiếp tục nhận tin xấu

Ngày 14-3, hãng tin Reuters cho hay người dân Mỹ đã ồ ạt chuyển tiền gửi sang các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp và Citigroup Inc kể từ khi SVB phá sản. Số tiền chuyển này được cho là đã lên đến hàng tỉ USD.