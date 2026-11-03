Hé lộ cuộc điện đàm căng thẳng giữa ông Trump và Thủ tướng Israel về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Hirunews

Trong bài viết đăng tải hôm 1-11, Axios hé lộ chi tiết về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran diễn ra một ngày trước đó liên quan đến khả năng nối lại các hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Một nguồn tin từ Israel mô tả cuộc điện đàm diễn ra “căng thẳng”, trong khi nguồn tin từ Mỹ lại gọi đó là cuộc trao đổi “thẳng thắn”. Theo các nguồn tin này, Tổng thống Trump đã nói với ông Netanyahu rằng thay vì ném bom Iran ngay lập tức, ông muốn ưu tiên dành cơ hội cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran. Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Israel tỏ ra lo ngại về chiến lược này.

Cuộc điện đàm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Netanyahu, người đang phải đối mặt với những cuộc đàm phán thành lập liên minh đầy khó khăn sau khi khối cánh hữu của ông không giành được đa số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ở Israel tháng trước.

Hôm 2-11, trên mạng xã hội X, nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho rằng Mỹ “có thể chỉ còn cách vài ngày nữa là thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran” dưới áp lực từ ông Netanyahu - người được cho là “gọi điện cho ông Trump mỗi ngày về vấn đề này”. Theo các nguồn tin của nhà báo Carlson, Thủ tướng Israel muốn Mỹ tấn công một cơ sở tại núi Pickaxe ở miền Trung Iran, nơi tình báo Israel tin rằng Tehran đã khởi động lại chương trình làm giàu hạt nhân.

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ di chuyển qua Biển Ả Rập. Ảnh: X /Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ

Hôm 30-10, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán với Tehran đang “diễn ra tốt đẹp”. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, Washington vẫn cần loại bỏ một số cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi có thể làm điều đó trong 10 phút. Chúng tôi đã có kế hoạch. Hãy nhìn vào núi Pickaxe xem. Chúng ta cần phải giải quyết nơi đó”. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Mỹ có thể tấn công Iran nếu Tehran không đáp ứng các điều kiện hòa bình mà ông đưa ra.

Hôm 31-10, các nhà đàm phán Iran đã rời Doha sau 3 ngày trao đổi thông điệp với phía Mỹ thông qua các nhà trung gian hòa giải Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào một kế hoạch gồm 7 bước mà Tehran đã đề xuất hồi tháng 9, với khả năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện nếu đạt được thỏa thuận.

Ông Baghaei khẳng định các điều kiện của Tehran “rất hợp lý và logic: sẽ không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào, cũng như không thể mở lại hay đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz, trừ khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được chấm dứt, các yêu cầu của Iran được tôn trọng và những đòi hỏi chính đáng của Iran được giải quyết”.

Trong khi đó, theo tuyên bố từ văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 30-10, ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho “một phản ứng ngay lập tức và hiệu quả, không giới hạn về mặt địa lý” nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục bị tấn công.