Báo Mỹ: Tổng thống Trump cân nhắc tấn công Iran, có thể kéo dài nhiều tuần

Theo các cố vấn của Tổng thống Mỹ, một chiến dịch quân sự mới có thể được phát động ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Những phương án tấn công nào đang được Mỹ cân nhắc?

Tuần trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine đã trình bày với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance một số phương án hành động quân sự tiếp theo.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, cũng tham gia thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Atlantic, các phương án được đưa ra gồm một chiến dịch ngắn kéo dài vài giờ, các đợt không kích trong vài ngày hoặc một chiến dịch quân sự quy mô lớn kéo dài nhiều tuần.

Washington cũng cân nhắc duy trì lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz, sử dụng biện pháp này làm đòn bẩy gây sức ép với Tehran và cảnh báo khả năng nối lại các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ông Trump cũng có thể quyết định không tiếp tục phương án này.

Những người ủng hộ hành động quân sự mới cho rằng sức ép kinh tế đang khiến Iran suy yếu và các đòn tấn công bổ sung có thể buộc giới lãnh đạo nước này phải quay lại bàn đàm phán.

Một trong những phương án là tiến hành chiến dịch không kích kéo dài nhằm vào các cơ sở quốc phòng của Iran. Kịch bản này đồng nghĩa với việc Mỹ quay lại cách tiếp cận trong giai đoạn đầu cuộc chiến, trước khi chuyển trọng tâm sang các lực lượng Iran hoạt động gần eo biển Hormuz.

Mỹ cũng xem xét khả năng tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, với lập luận rằng những công trình này phục vụ đồng thời mục đích dân sự và quân sự. Tuy nhiên, phương án này tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong cho dân thường và có thể đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về tính hợp pháp theo luật nhân đạo quốc tế.

Một lựa chọn khác là tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài vài ngày, tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran.

Vì sao chiến dịch mới có thể không đạt mục tiêu?

Theo Atlantic, ngay cả một chiến dịch quân sự quy mô lớn cũng không bảo đảm Iran sẽ chấp nhận nhượng bộ. Tehran có thể tiếp tục chống chịu các cuộc tấn công và tận dụng điều đó để chứng minh khả năng phục hồi của chính quyền.

Một số thành viên trong nhóm cố vấn của ông Trump hy vọng chỉ riêng nguy cơ bị tấn công cũng đủ buộc Iran trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, chiến thuật gây sức ép bằng đe dọa quân sự trước đây nhiều lần không mang lại kết quả như Washington mong muốn.

Các phương án hiện nay cũng chưa giải quyết được mối đe dọa từ những lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực, đặc biệt là lực lượng Houthi ở Yemen, vốn gần đây đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út. Vô hiệu hóa mối đe dọa từ những lực lượng này từng được xác định là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự.

Bên cạnh đó, một đợt tấn công mới có thể đẩy giá dầu thế giới tăng cao, gây thêm sức ép kinh tế đối với Mỹ và các đồng minh. Iran cũng có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel, khiến xung đột tiếp tục leo thang.

Atlantic dẫn lời một quan chức cho biết, sự thay đổi lập trường gần đây của ông Trump về Ukraine có thể liên quan đến mong muốn gia tăng nguồn cung năng lượng Nga ra thị trường toàn cầu. Động thái này có thể giúp bù đắp một phần những tác động đối với thị trường năng lượng nếu Mỹ tái phát động chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Trước đó, ông Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran không chấp nhận những điều kiện của Washington.

Ngày 1/11, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington chỉ còn một hoặc hai cơ sở của Iran cần xử lý và việc phá hủy những mục tiêu này chỉ mất khoảng 10 phút. Phát biểu của ông có thể ám chỉ cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới núi Kolang-Gaz La, còn được gọi là núi Pickaxe.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị bộ chỉ huy quân sự chuẩn bị cho khả năng xung đột với Mỹ và Israel tái diễn. Ông yêu cầu mở rộng danh sách mục tiêu tiềm năng, bảo đảm các cơ sở của Mỹ và Israel nằm trong tầm tấn công của lực lượng Iran, đồng thời tăng cường năng lực đáp trả.