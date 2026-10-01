Hành khách kể lại khoảnh khắc sinh tử trên chuyến bay Flydubai

Chuyến bay FZ1073 khởi hành từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) tới Tel Aviv (Israel) ngày 30/9, ban đầu diễn ra bình thường cho đến khi máy bay bất ngờ mất độ cao nghiêm trọng. Meital Zoller, một hành khách đi cùng chồng và con, kể rằng gia đình cô nhận thấy máy bay có những chuyển động bất thường, liên tục "lên xuống". Sau đó, họ nghe thấy tiếng la hét trong khoang hành khách.

Hình ảnh hành khách sơ tán khỏi chuyến bay FZ1073. Ảnh: TOI

"Chỉ trong vài phút, máy bay hoàn toàn mất kiểm soát và chúng tôi cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc - chúng tôi sắp rơi", hành khách Miriam Ohayon kể với kênh truyền hình i24 News của Israel.

Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy máy bay đã giảm độ cao khoảng 17.000 feet, tương đương hơn 5.000m, trong chưa đầy 2 phút rồi lại tăng lên. Trong khoang hành khách, nhiều người không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra khi máy bay liên tục ổn định trong thời gian ngắn rồi lại bất ngờ chúi xuống.

Hila Gaier, một hành khách đi cùng hai con gái, cho biết lực tác động khi máy bay lao xuống khiến nhiều người gần như không thể cử động. "Bạn bị hút xuống", cô kể với đài truyền hình Kan của Israel.

Trong khoảnh khắc mà sự sống dường như chỉ còn được tính bằng từng giây, Gaier ôm hai con gái và nói với các con rằng cô yêu chúng. Sau đó, cả gia đình cố gắng tập trung vào việc hít thở để giữ bình tĩnh.

Kể lại sự việc sau khi máy bay hạ cánh an toàn, một nam hành khách tên Daniel cho biết khi bầu không khí trên máy bay đang yên lặng, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã và xô xát ở phía trước, theo Times of Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp hành khách Yaniv Hayun, người tham gia ngăn chặn thảm họa trên chuyến bay Flydubai FZ1073. Ảnh: TOI

"Cửa buồng lái hé mở và tôi thấy có người đang cố đẩy ai đó ra ngoài. Đúng lúc 3 người Israel ngồi phía sau tôi tiến lại xem có chuyện gì thì chiếc máy bay đột ngột lao chúi mũi xuống đất và xoay vòng rất mạnh", Daniel kể. "Tôi cảm giác như mọi chuyện đã kết thúc, sự cố 11/9 đã lặp lại".

Theo lời hành khách này, anh được biết cơ phó đã dùng dao tấn công cơ trưởng rồi tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay. "Tôi chỉ biết rằng cơ phó đã đâm cơ trưởng rồi tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay... Tôi thấy tiếng la hét trong lúc giằng co và máu trên sàn nhà", Daniel nói.

Trong lúc máy bay mất độ cao, một nhóm hành khách đã quyết định tiếp cận buồng lái. Theo New York Times, Asaf Rajuan, một hành khách trên chuyến bay, cho biết anh cùng 5 người khác nhận ra tình trạng nguy hiểm và tìm cách can thiệp. "Chúng tôi hành động theo bản năng", Rajuan kể.

Nhóm hành khách lao vào buồng lái và vật lộn với kẻ tấn công. "Chúng tôi nhanh chóng khống chế anh ta", Rajuan nói, đồng thời cho biết các thành viên phi hành đoàn cũng tham gia hỗ trợ.

Tiến sĩ Shota Musev, một nha sĩ có mặt trên chuyến bay, cũng là một trong những người đầu tiên tiếp cận buồng lái. Ông cho biết mình cùng một hành khách khác đã dùng dây cáp tai nghe để trói tay đối tượng. Sau đó, Musev hỗ trợ sơ cứu cơ trưởng, người bị thương nặng ở vùng đầu và tay.

Hành khách Daniel kể thêm, máy bay lúc đó cắm đầu và xoay rất mạnh trong khoảng vài phút, trước khi hai phi công mặc thường phục đang ngồi ở cuối máy bay tiến vào buồng lái. Hai phi công nêu trên dường như là hành khách trên chuyến bay và đã phối hợp với tổ bay, đưa máy bay trở lại trạng thái ổn định. Một số nguồn tin truyền thông cho biết hai phi công có thể mang quốc tịch Nga và Ukraine, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Sau đó, họ được cho là đã điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Arab Saudi. Một quan chức cấp cao Israel nói rằng nếu không có hai phi công mặc thường phục đi cùng, sự cố có thể đã biến thành một thảm kịch như vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ.

Hình ảnh máy bay tại sân bay Tabuk cho thấy một phần cánh tà đứng ở đuôi đã biến mất. Arik Zer, cựu quan chức an ninh Shin Bet của Israel, cho hay cú lao gấp của máy bay có thể đã khiến bộ phận này văng ra ngoài.