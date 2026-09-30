Cơ phó bị nghi tìm cách lao máy bay UAE xuống đất

Chuyến bay số hiệu FDB1073 của hãng hàng không flydubai hôm nay phát mã khẩn cấp 7500 khi đang trong hành trình từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đến Tel Aviv, Israel. Phi cơ khi đó đang chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel.

Mã "7500" được dùng khi xuất hiện tình huống không tặc hoặc hành vi can thiệp trái phép trên máy bay. Dữ liệu từ các nguồn công khai cho thấy khoảng 2 giờ 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ chúi mạnh, hạ độ cao từ khoảng 10.000 mét xuống 5.000 mét trong chưa đầy một phút, đồng thời tăng tốc từ 760 km/h lên 1.100 km/h.

Máy bay sau đó lấy lại độ cao trong vài giây, lên khoảng 6.600 mét, rồi tiếp tục chúi mũi lao xuống còn hơn 4.200 mét.

Áo của hành khách trên chuyến bay flydubai bị dính máu sau sự cố ngày 30/9. Ảnh: X/Amichai Stein

Trong khoảng một giờ tiếp theo, máy bay không duy trì được độ cao ổn định, dù chủ yếu bay ở khoảng 4.500 mét. Điều này cho thấy phi cơ có thể được điều khiển thủ công thay vì sử dụng chế độ lái tự động.

Giới chức Israel không thể liên lạc với máy bay trong thời gian xảy ra sự cố. Không quân Israel điều động tiêm kích lên giám sát do lo ngại máy bay bị không tặc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng các quan chức quân sự cấp cao cũng tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, phi công liên lạc trở lại với mặt đất và máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Arab Saudi. Giới chức Israel cho biết tín hiệu khẩn cấp được phát đi sau khi cuộc ẩu đả xảy ra trong buồng lái giữa cơ trưởng và cơ phó.

Một quan chức cấp cao Israel nói với Channel 12 rằng "thảm họa tồi tệ nhất đã được ngăn chặn" và cơ phó, người mang quốc tịch Oman, đang bị điều tra với cáo buộc tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay để đâm xuống đất.

Một số hành khách Israel kể lại cảnh hoảng loạn khi máy bay lao xuống, đồng thời cho biết có máu trong buồng lái và một phi công bị đâm bằng dao gấp. Một số hành khách Israel được cho là đã hỗ trợ thành viên phi hành đoàn khống chế cơ phó.

"Tiếng la hét vang lên trên máy bay. Sau đó, họ mở cửa buồng lái và chúng tôi thấy máu, rồi một người dùng dao gấp đâm phi công. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện. Có lúc chúng tôi tưởng chừng không thể sống sót", nữ hành khách cho hay.

Một hành khách khác nói rằng các hành khách trong khoang đã hỗ trợ khống chế cơ phó, trong khi cơ trưởng bị thương nặng, mất kiểm soát máy bay. "Máy bay bắt đầu lao xuống rất nhanh. Điều đó thực sự đáng sợ", hành khách này nói.

Một máy bay chở khách của Flydubai bay qua sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền trung Israel ngày 9/9. Ảnh: Flash90

Channel 12 cho hay một nhóm phi công mặc thường phục có mặt trên chuyến bay đã hỗ trợ điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp. Một quan chức Israel nói rằng nếu nhóm phi công này không có mặt trên máy bay, sự cố có thể kết thúc "giống như vụ 11/9".