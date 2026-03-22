Giáo sư Iran lên tiếng cảnh báo sau thông tin Mỹ cân nhắc chiếm đảo Kharg

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran khoảng 25 km và là nơi xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này

“Nếu Mỹ muốn leo thang xung đột, tôi nghĩ sự trả đũa của Iran sẽ dữ dội hơn nhiều so với trước đây”, Giáo sư Marandi nói.

Ông chỉ ra các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Qatar và những quốc gia vùng Vịnh khác để đáp trả cuộc không kích của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Giáo sư Marandi cho biết thêm, hành động quân sự ở vùng Vịnh sẽ dẫn đến một “cuộc khủng hoảng lâu dài” do việc phá hủy các cơ sở năng lượng và gián đoạn vận chuyển hàng hóa. “Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cho kịch bản như vậy”, ông nói thêm.

Theo trang Axios, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các kế hoạch đầy rủi ro nhằm chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran, với mục tiêu buộc Tehran phải mở lại Eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran khoảng 25 km và là nơi xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Giới chức Mỹ cho rằng nếu kiểm soát được đảo này, Washington có thể tạo đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Tuy nhiên, phương án này đi kèm rủi ro lớn. Việc triển khai lực lượng để chiếm giữ hoặc phong tỏa Kharg có thể khiến binh sĩ Mỹ đối mặt trực tiếp với hỏa lực của Iran, đẩy xung đột leo thang nguy hiểm.

