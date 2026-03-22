Bản án tử hình - các quốc gia vùng Vịnh phải trả giá cho cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Một vụ phóng tên lửa của Iran. Ảnh: Al Mayadeen.

Phát biểu trên kênh YouTube về việc Israel tấn công mỏ dầu South Pars, ông Ritter nói: "Người Iran luôn thẳng thắn về hậu quả hành động của họ, và cho đến nay họ chưa hề nói suông. Đây là bản án tử hình đối với dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait, Bahrain - bất kỳ quốc gia nào đóng vai trò trong vụ tấn công này".

Đồng thời, Ritter cho rằng người Iran có thể ép buộc các quốc gia vùng Vịnh tích cực chống lại Mỹ và Israel .

"Tất cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh liên quan đến vụ việc này sẽ phải trả giá cực kỳ đắt. Có lẽ người Iran sẽ lấy một quốc gia làm gương và sau đó nói với những nước khác: 'Các nước phải chấm dứt chuyện này, nếu không chúng tôi sẽ phá hủy tất cả. Cuộc tấn công tiếp theo, và chúng tôi sẽ phá hủy mọi thứ'" - chuyên gia nhấn mạnh.

Hôm thứ Tư, Qatar Energy, công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước, đã báo cáo thiệt hại nặng nề tại thị trấn công nghiệp Ras Laffan ở phía bắc Qatar, nơi đặt khu phức hợp sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước này, do hỏa hoạn sau một cuộc tấn công tên lửa.

Trước đó, chính quyền Iran đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE để đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào mỏ khí đốt South Pars của nước này.

Việc Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars đánh dấu một sự leo thang đáng kể và vấp phải sự chỉ trích từ các quốc gia vùng Vịnh láng giềng.

Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tìm cách tách Washington khỏi vụ tấn công và cho rằng Mỹ không biết vụ tấn công này.

South Pars là phần lãnh thổ thuộc Iran của mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất thế giới.

Nằm ở Vịnh Ba Tư, mỏ khí này được Iran và Qatar cùng khai thác. Ước tính mỏ chứa khoảng 51 nghìn tỷ mét khối khí đốt có thể sử dụng được - đủ để đáp ứng nhu cầu của thế giới trong 13 năm.

Bằng cách nhắm mục tiêu vào mỏ dầu khí South Pars và các cơ sở liên quan, Israel đã tấn công vào xương sống của nguồn cung năng lượng nội địa của Iran.

Tehran mô tả cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này là mở ra “một giai đoạn mới trong cuộc chiến”, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp trả đũa.

Theo truyền thông nhà nước, phát ngôn viên quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari cho biết: "Nếu các cuộc tấn công (vào các cơ sở năng lượng của Iran) xảy ra lần nữa, các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các người và các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi chúng bị phá hủy hoàn toàn".

Mặc dù mỏ khí Nam Pars chủ yếu cung cấp nhu cầu trong nước cho Iran, nhưng thị trường toàn cầu đã phản ứng mạnh mẽ trước nguy cơ leo thang xung đột.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng vọt tới 35% vào thứ Năm, trong khi giá dầu tăng tới 10% trước khi giảm nhẹ.

Vụ tấn công đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, gây thiệt hại ước tính 20 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm và đe dọa nguồn cung cho châu Âu và châu Á, Giám đốc điều hành kiêm Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các vấn đề năng lượng của QatarEnergy cho biết với Reuters hôm thứ Năm.

"Chúng ta đang tiến rất gần đến kịch bản khủng hoảng khí đốt tận thế" - Saul Kavonic, một nhà phân tích năng lượng tại MST Financial, cho biết. "Ngay cả khi chiến tranh kết thúc, sự gián đoạn nguồn cung LNG có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm".