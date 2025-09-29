Chi tiết gây sốc trong vụ giẫm đạp khiến 40 người chết ở Ấn Độ

Sự kiện vận động tranh cử của ông Vijay hôm 27/9 (ảnh: TNS)

Cuộc mít tinh kinh hoàng

Cuộc mít tinh ngày 27/9 do đảng TVK tổ chức tại quận Karur, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Tình hình nhanh chóng trở nên mất kiểm soát khi Joseph Vijay Chandrasekhar – nam diễn viên, lãnh đạo của đảng TVK – xuất hiện và bắt đầu phát biểu vận động tranh cử.

Theo các nhân chứng, thời tiết nắng nóng, mất điện, quá đông người tập trung trong không gian hẹp và ông Vijay đến muộn là nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, 70 người bị thương.

Cảnh sát bang Tamil Nadu bước đầu đã mở cuộc điều tra hình sự, nhằm vào một số lãnh đạo cấp cao của đảng TVK như Bussy Anand, Nirmal Kumar và V.P. Mathiyalagan, ông V. Selvaraj – quan chức cảnh sát cấp cao bang Tamil Nadu – nói với Reuters.

“Ban đầu, đảng TVK chỉ xin phép để tổ chức cuộc mít tinh có khoảng 10.000 người tham gia, nhưng số lượng thực tế đông gấp nhiều lần”, ông V. Selvaraj nói.

Xe cứu thương cố gắng vượt qua đám đông (ảnh: India Today)

Xe cứu thương bị tấn công

Một chi tiết gây phẫn nộ trong vụ giẫm đạp ở quận Karur là các xe cứu thương bị thành viên của đảng TVK tấn công, ông Surya – giám đốc dịch vụ xe cứu thương ở bang Tamil Nadu – cho biết.

Theo ông Surya, khi nhận được tin báo, các xe cứu thương đã đi đường tắt và cố gắng len qua khe hẹp giữa đám đông hỗn loạn và ngạt thở.

“Một số thành viên của TVK cho rằng chúng tôi đi vào để giải tán cuộc mít tinh”, ông Surya nói.

5 xe cứu thương đã bị tấn công. Chìa khóa xe và điện thoại của một tài xế bị thu giữ, khiến công tác cứu hộ bị trì hoãn tới 2 giờ. Hiện tại, 2 nhân viên cứu thương vẫn nằm trong bệnh viện, ông Surya cho biết.

Theo India Today, một số nhân viên cứu thương mô tả cảnh người tham gia mít tinh đứng trên những tấm bạt che mái nhà. Họ rơi xuống đất vì quá nặng. Chỉ một số ít có thể thoát khỏi đám đông hỗn loạn.

“3 người tử vong được phát hiện gần nơi ông Vijay phát biểu”, ông Surya nói.

Chiếc huy hiệu in hình ông Vijay bị bỏ lại tại hiện trường vụ giẫm đạp (ảnh: Reuters)

TVK đổ lỗi cho cảnh sát

Hôm 28/9, ông Davidson Devasirvatham – quan chức cảnh sát tại bang Tamil Nadu – bác bỏ cáo buộc của TVK rằng có ném đá và cảnh sát dùng gậy đánh đập, khiến đám đông rơi vào hỗn loạn.

Theo ông Davidson, một cuộc mít tinh của đảng TVK ở Namakkal bị hoãn, khiến đám đông đổ về quận Karur (nơi cuộc mít tinh thứ 2 được tổ chức), tạo ra đám đông quá lớn và mất kiểm soát.

Ông Davidson lưu ý, TVK chỉ đăng ký để tổ chức cuộc mít tinh có khoảng 12.000 người tham gia. Cảnh sát được triển khai đầy đủ theo số liệu này.

“Do sự kiện ở Namakkal bị hoãn, Vijay đến Karur khoảng 18h chiều. Đám đông bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nhiều người dân từ Namakkal đã kéo về Karur để gặp ông ấy. Họ chen nhau lại gần chiếc xe”, ông Davidson nói.

“TVK đã từ chối đề nghị của cảnh sát về việc tổ chức sự kiện ở khu vực có ít người hơn”, ông Davidson nói thêm.

Ông G. Venkataraman, lãnh đạo cảnh sát bang Tamil Nadu, cho biết, người dân tụ tập ở Karur từ 11h trưa trong thời tiết nóng nực. Ông Vijay được thông báo sẽ tới vào buổi trưa, nhưng thực tế là 19h40 mới xuất hiện.

“Đám đông thiếu thức ăn và nước uống dưới cái nóng gay gắt”, ông G. Venkataraman nói, lưu ý rằng có khoảng 27.000 người tham gia cuộc mít tinh.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng nghìn người cố gắng vây quanh chiếc ô tô, nơi ông Vijay phát biểu. Vijay được nhìn thấy ném chai nước cho một số người đang ngất xỉu và kêu gọi cảnh sát hỗ trợ khi đám đông trở nên mất kiểm soát.