Thêm hai người bị bắt trong vụ Hải Sapa TV

Hai người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, tạm giam là Lê Thanh Hiển, 45 tuổi và Đỗ Kim Chung, 34 tuổi, cùng trú phường Lào Cai, cùng tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai người vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, công an đã khởi tố Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV) về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng vụ án, Bùi Thị Kim Tuyên (38 tuổi, vợ Hải) và Phạm Văn Hà (44 tuổi, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) bị khởi tố với cáo buộc Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai dùng các kênh Facebook, TikTok, YouTube có nhiều người theo dõi để bán hàng, trong đó có các sản phẩm núi rừng Tây Bắc. Hải sau đó nhập "thịt trâu sấy khô tê cay" của Công ty Hoàng Nam về bán và tự ý đổi tên thành "thịt trâu Tây Bắc" để mọi người ủng hộ.

Theo công an, sản phẩm Hải bán được Công ty Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu Ấn Độ. Hải bị cáo buộc sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Vợ chồng Hải sau đó quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội đây là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc", in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường

Công an xác định từ năm 2022 đến 2025, Tuyên đã mua sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" của Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỷ đồng để bán.

Hải Sapa TV cùng vợ và Phạm Văn Hà (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hải Sapa TV, 40 tuổi, từng làm tài xế du lịch tại Sa Pa. Từ năm 2011, Hải bắt đầu quay video về ẩm thực, đời sống vùng cao đăng trên YouTube qua kênh Sapa TV, hiện có hơn 1,9 triệu người đăng ký. Các tài khoản mạng xã hội khác của Hải cũng có hàng triệu người theo dõi, trong đó TikTok có 5,2 triệu. Hải cũng được biết đến là "bộ ba" thân thiết cùng Huấn Hoa Hồng và Phú Lê.