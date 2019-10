Gia Cát Lượng khiến Ngụy Diên không được liệt vào Ngũ hổ tướng?

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 00:30 AM (GMT+7)

Dù là tướng tài, dũng cảm và là một trong những trụ cột của nhà Thục Hán, Ngụy Diên vẫn không được liệt vào hàng Ngũ hổ tướng. Vì sao lại như vậy?

Tam Quốc Sự kiện:

Ngụy Diên được nhiều học giả Trung Quốc công nhận là một mãnh tướng và trụ cột của nhà Thục Hán

Các học giả Trung Quốc sau này đều tán thành rằng Ngụy Diên là vị tướng tài, dũng cảm và là một trong những trụ cột của nhà Thục Hán.

Trong binh nghiệp, Ngụy Diên là dũng tướng luôn muốn lập công đầu, thua trận mà không nhụt chí. Trên chiến trường, ông là vị tướng anh dũng, không màng sinh tử, thích nổi tiếng, giành đánh trận nguy hiểm, luôn hướng đến chiến thắng.

Trong lịch sử cũng như tiểu thuyết, Ngụy Diên là người có đầu óc chiến lược. Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy, họp tướng sĩ ở Nam Trịnh bàn kế. Nghe tin Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai phò mã Hạ Hầu Mậu đóng quân ở Tây An để phòng thủ Trường An, Ngụy Diên hiến kế với Gia Cát Lượng, dùng 5.000 quân tinh nhuệ, theo đường Tý Ngọ đánh lên Trường An.

Tuy nhiên Gia Cát Lượng cho rằng kế này của Ngụy Diên quá mạo hiểm, dễ tổn hại binh sĩ nên không nghe theo, mà chủ định đi theo đường bằng phẳng cho an toàn. Không ít sử gia Trung Quốc bàn nhiều về kế sách của Ngụy Diên và thắc mắc vì sao Gia Cát Lượng không nghe theo để nhanh chóng Bắc phạt thành công.

Theo những sử gia này, Ngụy Diên hiến kế tự mình xuất lĩnh 5.000 tinh binh từ Tí Ngọ đánh về Trường An, trong khi Gia Cát Lượng dẫn đại quân ra Tà Cốc, cùng hội tụ tại Trường An, là kế sách đầy tính bất ngờ. Như vậy, từ Hàm Dương thẳng qua phía tây chỉ một trận là giải quyết xong.

Hữu dũng, hữu mưu và nắm giữ chức vụ quan trọng, vì sao Ngụy Diên không góp mặt trong Ngũ hổ tướng?

Hữu dũng, hữu mưu nhưng lý do gì khiến Ngụy Diên không được liệt vào hàng Ngũ hổ tướng?

Theo nhà Hán học Kinton J. Green, danh xưng Ngũ hổ tướng không tồn tại ngoài đời thực. Nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Ngụy Diên không được liệt vào hàng Ngũ hổ tướng bởi tác phẩm này có phần thiên vị nhà Thục. Theo đó, nó phóng đại sự vĩ đại của cả Lưu Bị và Gia Cát Lượng.

Và khi Gia Cát Lượng được ca ngợi, không khó hiểu khi Ngụy Diên bị hạ bệ bởi quân sư và vị tướng nhà Thục không hợp nhau. Thậm chí, trong lịch sử, Ngụy Diên còn được cho là giỏi hơn Gia Cát Lượng ở khía cạnh chỉ huy quân sự.

Theo lẽ đó, La Quán Trung phải xây dựng nhân vật Ngụy Diên trong tiểu thuyết là một kẻ không đáng tin. Như vậy, cũng có thể hiểu Ngụy Diên không được liệt vào hàng Ngũ hổ tướng vì đây là những người đáng tin cậy và trung thành với Lưu Bị.

Ngoài ra, để biện minh cho việc Gia Cát Lượng không xem trọng Ngụy Diên, La Quán Trung còn giảm bớt đóng góp trong quân sự của vị tướng nhà Thục. Nếu Ngụy Diên trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa được tôn vinh như trong lịch sử thì rất khó biện minh cho sự đối xử tàn nhẫn của quân sư Khổng Minh với vị tướng nhà Thục.

Edward Tan, cựu trợ lý hỗ trợ giảng dạy tại đại học Waterloo (Canada) cho rằng, tác giả La Quán Trung sắp xếp Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung là Ngũ hổ tướng vì họ có những điểm tương đồng đáng quý như sự nổi tiếng trong chiến tranh, cống hiến quan trọng cho đại nghiệp của Lưu Bị và khi chết đều được phong danh hiệu cao quý.

Trong khi đó, Ngụy Diên trong Tam quốc diễn nghĩa chỉ được liệt cùng hàng với Lưu Phong, Lưu Diệm, Dương Nghi... Edward Tan cho rằng những tướng này về danh tiếng thua xa Ngũ hổ tướng.

