Kẻ "tội đồ" dưới trướng Lưu Bị, hại chết Quan Vũ, qua mặt cả Gia Cát Lượng

Trong thời Tam Quốc, ba thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ là Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền. Nếu so sánh thì con đường xây dựng cơ nghiệp Lưu Bị là đáng ngưỡng mộ nhất. Vượt lên nghèo khó với tính cách trượng nghĩa, hào sảng…ngay khi còn trẻ Lưu Bị khiến nhiều anh hùng kết thân, trong đó có Quan Vũ, Trương Phi.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại thê thảm của Lưu Bị là do một kẻ nội gián thân tín mà chính ông cũng không thể ngờ tới. Người này chính là My Phương, em trai của My Trúc đồng thời cũng chính là anh vợ của Lưu Bị.

My Phương là một viên quan phục vụ dưới trướng của Lưu Bị thời Tam Quốc. Hắn là thuộc hạ phò tá Lưu Bị nhiều năm, thậm chí còn vào sinh ra tử cùng vị quân chủ này trong không ít trận chiến. Ban đầu, My Trúc và My Phương làm thuộc hạ cho Đào Khiêm. Sau khi Đào Khiêm qua đời, hai huynh đệ này đều đi theo Lưu Bị. My Phương luôn được coi là một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Lưu Bị. Ngoài ra, My Phương còn là anh vợ của vị quân chủ nhà Thục Hán. Theo đó, My Trúc gả em gái cho Lưu Bị, người này chính là My phu nhân.

Vào năm 219, khi Lưu Bị không chỉ chiếm được vùng đất Ích Châu mà còn đánh bại Tào Nguỵ hùng mạnh trong trận Hán Trung, My Phương lại chọn thời điểm này để phản bội lại Thục Hán. Điều này khiến cho Quan Vũ tử trận mà còn khiến Thục Hán mất Kinh Châu và bắt đầu suy yếu.

Trong lịch sử Tam Quốc, My Phương chỉ là người tầm thường. Thế nhưng, con người ấy lai có thể làm nên chuyện gián tiếp gây hại đến sự sụp đổ của nhà Thục Hán sau này.

Có giai thoại cho rằng, My Phương từng vu oan cho Triệu Vân với tội danh phản trắc. Triệu Vân là một vị tướng võ nghệ dũng mãnh, có mưu lược và tận trung vì nước, một lòng trung thành với Lưu Bị, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là “Hổ uy tướng quân”.

Trước đó, trong trận ở Đương Dương – Trường Bản, vì muốn cứu vợ con của Lưu Bị nên Triệu Vân đã một mình xông vào núi Trường Bản và kết quả là đã đưa được con trai Lưu Bị là Lưu Thiện trở về. Tuy nhiên, khi đó My Phương còn nói với Lưu Bị rằng Triệu Vân chắc chắn đã đầu hàng và nương nhờ Tào Tháo.

Thế nhưng, Lưu Bị luôn tin lòng trung thành của Triệu Vân, bỏ ngoài tai lời vu cáo của My Phương. Nếu lúc đó Lưu Bị tin lời My Phương có lẽ Triệu Vân đã bị hại chết.

My Phương không chỉ vu oan cho Triệu Vân là phản trắc theo giặc Tào còn gián tiếp hại chết Quan Vũ. Đây là một trong nhưng danh tướng then chốt nhất của Lưu Bị. Khi Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, My Phương đảm nhiệm chức Thái thú Nam quận và trấn giữ ở Giang Lăng, Sĩ Nhân giữ thành Công An.

Năm 219, khi đánh Tương Phàn, Quan Vũ đã hạ lệnh cho My Phương và Phó Sĩ Nhân chuẩn bị quân tư. Do hai người không hoàn thành nhiệm vụ nên Quan Vũ đã cảnh cáo rằng: “Khi trở về ta sẽ trừng trị các ngươi”.

Quan Vũ dẫn quân đi Bắc phạt, nhiều lần giành chiến thắng, thậm chí có lần khiến đại quân của Tào Tháo rơi vào thế khó. Tuy nhiên, nhân cơ hội này Tôn Quyền đã phái quân Đông Ngô đánh lén Kinh Châu. My Phương vì bất mãn với Quan Vũ nên đã cùng Phó Sĩ Nhân quyết định đầu hàng quân Đông Ngô và không xuất binh cứu Kinh Châu.

Sau khi thua trận trở về, Quan Vũ mới biết My Phương đầu hàng giặc và Kinh Châu đã bị quân Đông Ngô chiếm đóng. Quan Vũ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tháo chạy về Mạch Thành nhưng sau đó vẫn bị quân Đông Ngô đuổi theo và sát hại khiến cho quân Thục Hán phải chịu tổn thất nặng nề.

Sau khi My Phương phản bội khiến cho người anh ruột là My Trúc hổ thẹn, lâm bệnh qua đời chỉ chưa đầy một năm sau đó.

Mặc dù Quan Vũ bị truy sát, Lưu Bị không thể ngờ tới là My Phương dám phản bội Thục Hán. Đến cả Gia Cát Lượng cũng bị qua mặt, không thể nhìn ra gián điệp nếu không ông đã sớm diệt trừ hậu họa.

Sau cái chết của Quan Vũ, Trương Phi trở nên lỗ mãng, say xỉn rồi đánh quân lính. Hai thuộc hạ Trương Đạt và Phạm Cương không chịu nổi nhục nhã liền sát hại Trương Phi ngay trong đêm.

Cung lúc mất đi 2 trợ thủ đắc lực, vị quân chủ của Thục Hán dẫn quân đánh Đông Ngô một cách vội vã để báo thù cho Quan Vũ và Trương Phi, dẫn đến đại bại ở trận Di Lăng và sau đó qua đời đầy đáng tiếc khi đại nghiệp thống nhất thiên hạ vẫn còn dang dở.

Cái chết của Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị đều gián tiếp liên quan đến My Phương. Đến cuối cùng, Lưu Bị đã không hoàn thành được ý nguyện thống nhất Tam quốc của nhà Thục Hán chỉ vì một người thân tín.

