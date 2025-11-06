Gần 270 người thiệt mạng và mất tích vì bão Kalmaegi ở Philippines, siêu bão Fung-wong áp sát

Tính đến sáng 6-11, ít nhất 140 người thiệt mạng và 127 người mất tích vì bão Kalmaegi (Philippines gọi là bão Tino) gây lũ lụt kinh hoàng tàn phá khắp miền Trung nước này, theo đài ABS-CBN News.

Cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Philippines xác nhận 114 trường hợp thiệt mạng được báo cáo, tuy nhiên con số này chưa bao gồm 28 trường hợp tử vong bổ sung do chính quyền tỉnh Cebu thống kê.

Cơn bão đang di chuyển về phía Việt Nam sau khi ra khỏi Philippines lúc 0 giờ 30 phút sáng 6-11 (giờ địa phương).

Lúc 4 giờ sáng thứ 6-11, tâm bão cách Kalayaan, đảo Palawan (Philippines) 265 km về phía bắc tây bắc, với sức gió 155 km/giờ và giật tới 190 km/giờ. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 35 km/giờ.

Vị trí của bão Kalmaegi (trái) và bão Fung-wong tính đến rạng sáng 6-11. Ảnh: PAGASA

Trong khi đó, ngày 6-11, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Fung-wong.

Lúc 4 giờ sáng 6-11 (giờ địa phương), tâm bão Fung-wong nằm cách phía đông đông bắc đảo Mindanao 1.715 km, với sức gió 65 km/giờ và giật tới 80 km/giờ. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 20 km/giờ.

Fung-wong sẽ đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) với cấp độ bão mạnh vào cuối ngày 7-11 hoặc rạng sáng 8-11, và sẽ được đặt tên địa phương là Uwan.

Dự báo bão sẽ mạnh lên thành siêu bão và đổ bộ vào khu vực Bắc hoặc Trung Luzon vào ngày 10-11, gần hoặc ngay tại thời điểm đạt cường độ mạnh nhất.

Tuy nhiên, mức độ bất định trong dự báo quỹ đạo và cường độ vẫn còn cao, nên người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật về hệ thống này.

Nếu vào Việt Nam, Fung-wong sẽ là bão số 14.