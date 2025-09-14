Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo chuyện Mỹ-Nhật-Hàn tập trận quân sự

Ngày 14-9, bà Kim Yo-jong - Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đã cảnh báo rằng việc Mỹ, Nhật, Hàn Quốc tập trận quân sự chung sắp tới có thể mang lại “hậu quả tiêu cực” cho chính họ, theo hãng thông tấn KCNA.

“Tôi nhắc nhở Mỹ, Nhật và Hàn Quốc rằng màn phô trương sức mạnh liều lĩnh mà họ tiến hành trên thực địa ở khu vực gần Triều Tiên, vốn là nơi không thích hợp, chắc chắn sẽ mang lại hậu quả xấu cho chính họ” - bà Kim nói.

Bà Kim Yo-jong - Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: RODONG SINMUN

Cùng ngày, ông Pak Jong-chon - Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên - cũng lên tiếng rằng nếu “các thế lực thù địch” tiếp tục khoe khoang sức mạnh thông qua những cuộc tập trận quân sự chung này, Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp đối phó “một cách rất rõ ràng và mạnh mẽ hơn”.

“Mỹ và các nước đi theo họ không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Triều Tiên và hãy từ bỏ những hành động nguy hiểm có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và môi trường an ninh trong khu vực” - ông Pak nhấn mạnh.

Phía Mỹ, Hàn Quốc và Nhật chưa phản ứng trước các phát ngôn trên của phía Triều Tiên.

Những tuyên bố từ Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc cùng Nhật và Mỹ sắp tiến hành cuộc tập trận quân sự phòng thủ thường niên mang tên “Freedom Edge”.

Cuộc tập trận dự kiến bắt đầu từ ngày 15-9 với mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến trên không, trên biển và mạng trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin rằng Seoul và Washington có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận quân sự bàn tròn “Iron Mace" dự kiến vào tuần tới, nhằm kết hợp năng lực tác chiến thông thường với năng lực hạt nhân của hai nước để đối phó với các động thái từ Triều Tiên.