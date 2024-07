Elon Musk nói gì về thông tin hiến tinh trùng để xây dựng “thuộc địa sao Hỏa”?

Tờ New York Times hôm 11/7 đăng tải một bài viết, trong đó có thông tin tỷ phú Elon Musk tình nguyện hiến tinh trùng của mình như một phần trong kế hoạch xây dựng thành phố thuộc địa trên "hành tinh đỏ" của SpaceX.

Theo tờ báo này, bài viết có tiêu đề "Thermonuclear Blasts and New Species: Inside Elon Musk’s Plan to Colonize Mars" dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 20 người thân cận với Elon Musk và SpaceX cùng các tài liệu nội bộ.

Bài viết tiết lộ, tỷ phú Elon Musk đã chỉ đạo các nhân viên SpaceX điều tra chi tiết về cách thức hoạt động của một thuộc địa trên sao Hỏa, với nhóm lập kế hoạch cho loạt các môi trường sống hình vòm trên "hành tinh đỏ".

Một nhóm y tế của SpaceX được cho là đang tìm hiểu xem liệu con người có thể sinh con trên sao Hỏa hay không, tờ Times viết.

Bên cạnh đó, hai người quen biết với tỷ phú Elon Musk cũng nói với Times rằng CEO của Tesla đã tình nguyện hiến tinh trùng của mình để giúp phát triển thuộc địa.

Tỷ phú Elon Musk - ông chủ Công ty SpaceX và Telsa. Ảnh: Bloomberg

Ông chủ Công ty SpaceX ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ, theo thông tin trên tạp chí Tri Thức. Cụ thể, Elon Musk viết trong một bài đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter): “Tôi không hề hiến tặng tinh trùng”.

"Không ai ở SpaceX được chỉ đạo làm việc trên thành phố Sao Hỏa. Khi mọi người yêu cầu làm như vậy, tôi đã nói rằng trước hết chúng ta cần tập trung vào việc đến được đó", vị tỷ phú cho biết thêm.

VnExpress dẫn thông tin từ Insider cho hay, tỷ phú Elon Musk từ lâu có hứng thú đặc biệt với Sao Hỏa. Ông từng cảnh báo nhân loại có thể sẽ “phải lên hành tinh này để tồn tại”.

Vị tỷ phú thành lập SpaceX vào năm 2002 với mục tiêu rõ ràng là đến được sao Hỏa và nhiều lần nói về việc sử dụng tên lửa Starship mạnh mẽ của SpaceX để du hành đến sao "hành tinh đỏ".

Ông Adam Watkins - PGS sinh sản học tại Đại học Nottingham ở Anh, chia sẻ có thể đông lạnh tinh trùng để vận chuyển trong không gian nhưng không thể xác định được khả năng thụ thai thành công trên sao Hỏa, do khác biệt trọng lực và bức xạ với Trái Đất.

NASA hồi tháng 5 cho hay, con người khó có thể đến Sao Hỏa trước thập niên 2040. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk cho rằng chỉ cần 10 năm để đưa con người đến sao Hỏa, cần 20 năm để xây thành phố và 30 năm để tạo dựng nền văn minh trên hành tinh này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]