Đức nói về khả năng thay thế xe tăng Leopard bị tổn thất ở Ukraine

Ukraine đã tổn thất một số xe tăng Leopard 2 trong những ngày đầu mở cuộc phản công.

Trả lời trên kênh truyền hình Croatia RTL Direkt, ông Pistorius nói: "Chúng tôi không thể thay thế cho Ukraine tất cả số xe tăng bị tổn thất. Điều chúng tôi đang làm là sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev xe tăng Leopard 1A5, phiên bản được tân trang, theo lộ trình từ nay đến cuối năm".

Ông Pistorius nói Đức có thể hỗ trợ cho Ukraine 100 xe tăng loại này. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức có nghĩa là Berlin hiện chưa có kế hoạch hỗ trợ thêm xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trong năm nay.

Trả lời câu hỏi về việc một số xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất bị phá hủy gần đây trong giao tranh ở Ukraine, ông Pistorius nói: "Thật không may, bản chất của xung đột nghĩa là có vũ khí bị hư hại, có xe tăng bị phá hủy và có binh sĩ thiệt mạng. Đó là lý do sự hỗ trợ của Đức cho Ukraine là quan trọng".

Đức hiện đang phối hợp với Ba Lan để đưa xưởng sửa chữa và bảo dưỡng xe tăng Leopard vào hoạt động. Trung tâm sửa chữa sẽ cung cấp các bộ phận thay thế cho xe tăng Leopard mà quân đội Ukraine hiện đang sử dụng trong chiến dịch phản công, Bloomberg cho biết.

Trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức nêu quan điểm, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine đã đề nghị Berlin "hỗ trợ thêm gấp 3 lần số xe tăng Leopard 2, thay vì chỉ 18 chiếc như hiện nay".

Ông Pistorius cũng bác bỏ khả năng Đức hỗ trợ Ukraine chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon. "Hiện tại, điều này chưa được tính đến vì Ukraine chủ yếu cần chiến đấu cơ F-16", ông Pistorius nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói quân đội nước này cần bảo đảm số lượng chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon để duy trì năng lực phòng vệ.

"Cung cấp cho Ukraine các loại máy bay khác nhau sẽ không đem lại hiệu quả. Bởi mỗi máy bay cần chương trình huấn luyện, sửa chữa và bảo trì riêng", Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết.

