Đức, Anh báo động vì vệ tinh Nga có hành vi “lạ” với vệ tinh châu Âu

Ảnh minh họa vệ tinh của Nga trong không gian. Ảnh: Air & Space Forces.

Theo CNN, trong vài tuần gần đây, cả hai quốc gia tuyên bố ghi nhận nhiều trường hợp vệ tinh Nga bám theo, can thiệp và làm nhiễu hoạt động của vệ tinh châu Âu ngoài không gian.

“Các hành động của Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực không gian, đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta – một mối đe dọa mà chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại hội nghị ngành công nghiệp vũ trụ ở Berlin.

Ông Pistorius tiết lộ, gần đây hai vệ tinh trinh sát của Nga bị phát hiện bám sát hai vệ tinh IntelSat được quân đội Đức và các đồng minh sử dụng. IntelSat là nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh thương mại có trụ sở tại Mỹ, phục vụ nhiều chính phủ và doanh nghiệp ở châu Âu.

“Trong vài năm qua, Nga đã nhanh chóng mở rộng năng lực tác chiến không gian: họ có thể gây nhiễu, làm mù, thao túng hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh bằng phương tiện động năng”, ông Pistorius nói.

Tại Anh, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian, thiếu tướng Paul Tedman cũng lên tiếng cảnh báo rằng các vệ tinh Nga đang theo dõi vệ tinh không gian của Anh, đồng thời “gây nhiễu gần như hàng tuần”.

“Trên các vệ tinh đó có những thiết bị cho phép họ quan sát vệ tinh của chúng ta và tìm cách thu thập thông tin”, ông Tedman nói trên đài BBC. Ông cho biết, các hoạt động gây nhiễu được tiến hành từ mặt đất, và Nga đã phát triển mạnh năng lực tác chiến điện tử trong thời gian dài.

Các chuyên gia nhận định, việc phát hiện và định vị vệ tinh nước ngoài không khó, nhưng xác định chính xác khả năng và ý đồ của chúng lại là việc “đầy thách thức”.

Clayton Swope, Phó giám đốc Dự án An ninh Không gian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, cho biết các chuyên gia thường phải suy luận dựa vào vị trí vệ tinh, khoảng cách với các mục tiêu khác và xem xét các mô hình hành vi trong quá khứ.

“Ví dụ, nếu một vệ tinh Nga lưu lại lâu gần một vệ tinh liên lạc châu Âu, ta có thể suy đoán rằng nó đang tiến hành do thám”, ông Swope nói.

Các chuyên gia tin rằng, việc vệ tinh Nga áp sát hai vệ tinh IntelSat nhiều khả năng nhằm chặn tín hiệu. Trong khi đó, ở quỹ đạo thấp hơn, một số vệ tinh Nga được cho là có năng lực “phóng ra vũ khí, giống như bắn đạn thật”, theo ông Swope.

“Nga có tiền lệ triển khai loại vệ tinh bám theo vệ tinh khác như thể đó là ‘tế bào ngủ’, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào”, ông nói thêm.

“Thật khó để phân biệt giữa mối đe dọa về thu thập tình báo và mối đe dọa tấn công bằng vũ khí”, ông Swope nhận định.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc của Anh và Đức.