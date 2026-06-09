Động đất mạnh ngoài khơi Cuba, Florida - Mỹ rung lắc theo

Vào lúc 14 giờ ngày 8-6 (giờ miền Đông nước Mỹ), trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra trên vịnh Mexico, khu vực ngay phía Tây Cuba.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách TP Mantua - Cuba gần 105 km về phía Tây - Tây Bắc.

Trung tâm cảnh báo sóng thần quốc gia Mỹ và Văn phòng dịch vụ thời tiết quốc gia tại TP Miami xác nhận không có nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này.

Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà trên khắp miền Tây Cuba, khiến người dân hoang mang.

Theo hãng tin AP, hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Cô Flavia Pupo, quản lý một khách sạn ở TP Pinar del Río - Cuba, chia sẻ qua điện thoại rằng các rung chấn làm rung lắc tòa nhà và khiến người đi đường hoảng sợ, dù mọi người trong khu vực của cô đều an toàn.

Một trận động đất mạnh đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Cuba, làm rung chuyển nhiều khu vực thuộc Cuba, Mexico và Florida. Ảnh: Corozal Daily

Thực tế, Cuba không lạ lẫm với các hoạt động địa chấn do có đới đứt gãy Oriente. Nơi đây từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,7 độ vào tháng 1-2020 gây thiệt hại cho Cuba và quần đảo Cayman.

Dù cách tâm chấn hàng trăm km, nhiều khu vực tại bang Florida - Mỹ cũng cảm nhận được sự rung lắc - một hiện tượng mà USGS đánh giá là hiếm gặp tại khu vực này.

Theo NBC News, người dân từ các thành phố phía Bắc như Tampa, Orlando đến phía Nam Florida đăng tải các video lên mạng xã hội TikTok và X cho thấy cây cảnh, đồ đạc và bình nước uống trong nhà bị đung đưa, lắc lư nhẹ.

Tại TP Miami, cách tâm chấn khoảng 605 km, chính quyền cho biết rung chấn này đã khiến người dân hoang mang, liên tục gọi điện báo cho các dịch vụ khẩn cấp.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Miami đã nhanh chóng có mặt tại các hiện trường. Chính quyền xác nhận không có ai bị thương nặng hay có thiệt hại lớn về cấu trúc cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, hệ thống giao thông công cộng tại trung tâm Miami đã bị gián đoạn tạm thời.

Trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Cuba, làm rung chuyển nhiều khu vực thuộc Cuba, Mexico và Florida. Ảnh: Corozal Daily

Ông Jochen Braunmiller, trợ lý giáo sư chuyên nghiên cứu động đất tại Trường Đại học Nam Florida (USF), giải thích rằng khu vực vịnh Mexico nằm trọn bên trong mảng kiến tạo nên rất hiếm khi xảy ra động đất, khác hoàn toàn với vùng đới đứt gãy như bang California.

Dù bản thân ông Braunmiller không cảm nhận được, nhưng các đồng nghiệp của ông tại tòa nhà làm việc ở TP Tampa (cách tâm chấn khoảng 480 đến 640 km) đều xác nhận có rung lắc.

Ngoài ra, rung chấn từ trận động đất còn lan tới khu vực ven biển Mexico như Cancun và Playa del Carmen.

NBC News dẫn lời một nhân chứng tại Playa del Carmen cho biết mọi thứ xung quanh ông đã rung chuyển mạnh liên tục trong vòng một phút, mang lại trải nghiệm đáng sợ hơn cả hai trận động đất ông từng trải qua tại Los Angeles - Mỹ.

Hiện tại, các nhà địa chấn học đang tiếp tục thu thập và phân tích dữ liệu để có thể cập nhật lại bản đồ cường độ chấn động của trận thiên tai này.