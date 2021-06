Động cơ gì khiến báo chí Triều Tiên đưa tin ông Kim giảm cân?

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 17:30 PM (GMT+7)

Việc báo chí Triều Tiên vừa có bài viết nói đến sức khỏe Chủ tịch Kim Jong Un có thể nhằm xua tan đồn đoán và gửi đi thông điệp về sự hy sinh của nhà lãnh đạo trong bối cảnh người dân nước này đang thiếu lương thực, các nhà phân tích nhận định.

Ông Kim Jong Un trông gầy hơn hẳn trong những bức ảnh gần đây. (Ảnh: KNCA)

Báo chí Triều Tiên cuối tuần qua dẫn lời một người dân không được nêu tên ở Bình Nhưỡng nói rằng mọi người dân Triều Tiên đều đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh Chủ tịch Kim giảm cân.

Khi ông Kim tái xuất trên báo chí vào đầu tháng này sau gần 1 tháng vắng bóng, các nhà phân tích chú ý thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay ông có vẻ được đeo ở nấc trong, cho thấy cổ tay ông có vẻ nhỏ đi.

“Nếu các nhà quan sát bên ngoài nhận thấy thay đổi về ngoại hình của ông Kim, bạn có thể cược rằng người dân Triều Tiên cũng sớm nhận ra điều đó”, ông Christopher Green, một chuyên gia về Triều Tiên tại ĐH Leiden, Hà Lan, nhận định.

Theo bà Jenny Town, Giám đốc dự án 38 North tại Mỹ, không rõ việc ông Kim giảm cân có liên quan đến bệnh hay liệu ông chủ ý giảm cân để trông vừa vặn hơn, và ý định của báo chí Triều Tiên khi đưa tin này là gì.

Ông Kim gần đây thừa nhận tình hình lương thực của Triều Tiên đang nghiêm trọng vì vụ mùa thất thu năm ngoái, trong khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn vì đóng cửa biên giới và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

“Tôi nghĩ lý do có khả năng nhất khi báo chí Triều Tiên nói về chuyện giảm cân của ông Kim có thể do các biện pháp hạn chế biên giới vì COVID-19. Dù ông Kim giảm cân nhanh chóng vì lý do gì thì có vẻ điều này có giá trị tuyên truyền, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đang khổ vì tình trạng thiếu lương thực hiện nay”, Chad O'Carroll, giám đốc Nhóm Rủi ro Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc, đánh giá.

Bình Nhưỡng có vẻ muốn nhấn mạnh rằng ông Kim đang làm việc vất vả vì người dân trong giai đoạn khó khăn này, hoặc đây là thông điệp không chủ ý từ việc ông Kim giảm cân vì lý do khác, ông O'Carroll nói.

Hiếm khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đề cập đến sức khỏe lãnh đạo. Nhưng hồi năm 2014, báo chí nước này nói rằng ông Kim đang mắc chứng “khó chịu”, sau một thời gian dài ông không xuất hiện công khai.

Khi chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm ông Kim, tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này luôn được giới quan sát và cơ quan tình báo bên ngoài chú ý.

“Đó là một sự giảm cân đáng kể, và sức khỏe của ông ấy rất quan trọng đối với việc vận hành cũng như số phận của nhà nước. Đó là lý do mọi người theo dõi rất sát sao tình hình của ông ấy”, bà Town nói.

