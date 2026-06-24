Đội tuyển bóng đá Iran bất ngờ gửi lời cảm ơn nồng nhiệt tới thành phố của Mỹ

Đội tuyển bóng đá nam của Iran

Bức thư này được để lại tại sân vận động nơi đội Iran vừa hòa đội tuyển Bỉ trong trận đấu hôm 22-6. Ngoài việc cảm ơn thành phố Los Angeles, bức thư cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các cổ động viên người Iran.

Liên đoàn Bóng đá Iran đã đăng ảnh chụp bức thư này trên mạng xã hội. Bức thư viết bằng tiếng Anh có nội dung: “Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu với danh dự và rời đi với phẩm giá”. Bức thư viết tiếp: “Cầu mong cho hòa bình, tôn trọng và hữu nghị luôn hiện hữu ở tất cả mọi quốc gia”.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Iran đang phải thi đấu trong hoàn cảnh khó khăn do căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Đội đã phải chuyển trại tập luyện của mình từ Mỹ đến Mexico, và các thành viên chỉ được phép ở lại Mỹ vào ngày diễn ra mỗi trận đấu.

Iran dự kiến sẽ chơi trận thứ 3 trong vòng bảng với Ai Cập vào ngày 27-6 (theo giờ Việt Nam), với cơ hội tiến vào vòng tiếp theo.