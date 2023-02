Điện Kremlin nói về tình thế giữa Nga và NATO

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov.

Các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu cần thay đổi cách tiếp cận đối với an ninh toàn cầu và cuối cùng là cân nhắc các mối quan ngại của Nga, trước khi các cuộc đàm phán về việc khôi phục hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân NEW START có thể được nối lại, ông Peskov nói.

Trả lời phỏng vấn trên báo Nga Izvestia hôm 28/2, ông Peskov nói quan hệ giữa Nga với Mỹ và châu Âu đã "thay đổi hoàn toàn kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi dự thảo hiệp ước an ninh tới Washington vào năm 2021.

"Chúng tôi chỉ nhận được phản hồi rằng phương Tây chưa sẵn sàng để đàm phán", ông Peskov nói. "Nếu họ muốn, họ đã có thể ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận với chúng tôi. Có thể có những khó khăn và những bất đồng, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được thỏa thuận. Vấn đề là phương Tây đã từ chối".

Khi các nỗ lực nhằm đối thoại thất bại, căng thẳng tiếp tục leo thang đến mức dẫn đến xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nói NATO đang gây hấn một cách toàn diện với Nga. "Lực lượng tình báo NATO hoạt động 24/24, họ cung cấp miễn phí vũ khí để Ukraine tấn công quân đội của chúng tôi", ông Peskov nói.

"Thời điểm NATO can thiệp một cách không chính thức vào xung đột ở Ukraine, tình hình đã thay đổi", ông Peskov trả lời phỏng vấn. "NATO đã không còn là đối thủ có điều kiện với Nga, mà thực tế là đã đứng ở bên kia chiến tuyến".

Ông Peskov nói Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng liên lạc với phương Tây để tìm giải pháp phù hợp mà vẫn đảm bảo Moscow hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Chúng tôi ưu tiên giải quyết các vướng mắc một cách hòa bình, thông qua đàm phán. Nhưng nếu điều này là không thể thì có nghĩa là xảy ra xung đột quân sự, như chúng ta đang thấy hiện nay", ông Peskov nói.

Nói về hiệp ước New START, ông Peskov nói các quốc gia phương Tây khác cũng sở hữu vũ khí hạt nhân như Anh và Pháp đang không phải chịu sự ràng buộc, dù "kho vũ khí hạt nhân của hai nước này đủ lớn để tác động đến toàn bộ hệ thống an ninh chiến lược châu Âu".

"Anh, Pháp và Mỹ là thành viên khối quân sự về cơ bản đang có xung đột vũ trang với chúng tôi", ông Peskov nói, nhấn mạnh rằng phương Tây "chỉ đang tạo vỏ bọc rằng không muốn can dự vào xung đột".

