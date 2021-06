Thay đổi ở nơi từng là tâm dịch Covid-19 nặng nề nhất tại Mỹ

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 14:15 PM (GMT+7)

Bang New York ở Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch Covid-19 sau khi 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine, thống đốc Andrew Cuomo ngày 15.6 tuyên bố.

Người dân New York quay về với cuộc sống bình thường kể từ ngày 15.6.

Theo CNBC, ông Cuomo nói các quy định phòng dịch ở công sở, nơi tập trung đông người, các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất… có hiệu lực từ tháng 3.2020, được dỡ bỏ hoàn toàn “ngay lập tức” trong ngày 15.6.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 ở Mỹ, với hơn 2,1 triệu ca nhiễm trong tổng cộng 19,4 triệu dân. Số ca tử vong vì Covid-19 ở New York là hơn 53.000, cao thứ hai chỉ sau bang California.

“Chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, bang không còn cấm tụ tập đông người. Các biện pháp phòng dịch, khử khuẩn bị dỡ bỏ”, ông Cuomo nói. “Hãy nhớ ngày 15.6, nhớ ngày hôm nay vì đó là ngày New York trỗi dậy trở lại”.

Cư dân và khách du lịch đến New York vẫn sẽ phải đeo khẩu trang ở một số nơi nhất định như bệnh viện, các phương tiện vận tải công cộng, trường học theo khuyến cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Đối với các hoạt động ngoại khóa, các trường học sẽ cân nhắc việc yêu cầu trẻ em đeo khẩu trang hay không.

Tính đến nay, New York đang là bang có tỉ lệ dương tính với Covid-19 thấp nhất ở Mỹ. Tỉ lệ dương tính với Covid-19 trong 7 ngày gần nhất ở New York giảm còn 0,41%, so với mức 7,9% trong tháng 1.

Ông Cuomo nói dấu mốc hơn 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine là dấu hiệu bang New York đang đi đúng hướng, nhưng chưa tới đích. “Chúng ta muốn ăn mừng, nhưng hãy nhớ chúng ta ăn mừng về điều gì. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối trước vạch đích”, ông Cuomo nói.

Ước tính 11,1 triệu cư dân New York đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 9,8 triệu người đã tiêm hai mũi vaccine.

Nhà hàng và quán bar là hai hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở New York vì Covid-19. Không ít các cửa hàng và quán bar đã đóng cửa trong đại dịch.

Trước dịch Covid-19, tỉ lệ thất nghiệp ở New York là 3,9% nhưng đã tăng vọt tới 16,2% vào tháng 4.2020 và nay ở mức 8,2%.

Ở phía bên kia của nước Mỹ, bang California, bang đông dân nhất ở Mỹ với 39 triệu người, cũng dỡ bỏ một số biện pháp phòng dịch, gồm không giới hạn sức chứa tối đa tại một số địa điểm, người dân không cần giữ khoảng cách và những người đã tiêm vaccine không cần đeo khẩu trang.

