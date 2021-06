Nơi đứng đầu thế giới về tiêm vaccine đánh bại Covid-19

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 16:00 PM (GMT+7)

Vermont là bang đầu tiên ở Mỹ và cũng đi đầu trên thế giới về chiến lược tiêm chủng đánh bại đại dịch Covid-19, theo New York Times.

Vermont đã tiêm phòng ít nhất một phần cho 80% cư dân từ 12 tuổi trở lên. Kết quả là bang đã dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh, thống đốc bang Phil Scott nói hôm 14.6.

Các dữ liệu liên bang xác nhận Vermont là bang đầu tiên đạt thành tựu tiêm vaccine Covid-19 cho 80% người trưởng thành, trong khi nhiều bang khác có xu hướng tiêm chủng chậm lại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% người trưởng thành trên 18 tuổi trên toàn quốc cho đến ngày 4.7.

“Tôi rất tự hào khi thông báo rằng Vermont đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ tiêm chủng cho hơn 80% người trên 12 tuổi”, ông Scott nói trong cuộc họp báo.

Vermont được coi là hình mẫu chống dịch Covid-19 ở Mỹ. Các dữ liệu do New York Times thu thập cho thấy bang có số ca nhiễm và tử vong thấp hơn đáng kể trên tỷ lệ số dân so với các bang khác, trừ Hawaii.

“Không chỉ chúng ta dẫn đầu ở Mỹ mà Vermont còn đi đầu trên thế giới về tiêm vaccine đánh bại Covid-19”, ông Scott nói thêm. “Bang đã chứng minh cho thế giới thấy chiến lược đúng đắn theo cơ sở khoa học”.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ hiện đang có dấu hiệu chững lại, không giảm như nhiều tháng vừa qua. Các chuyên gia lo ngại rằng các bang miền nam có tỷ lệ tiêm vaccine thấp có thể sắp đối mặt các đợt bùng phát dịch bệnh mới.

Mississippi là bang có tỉ lệ tiêm vaccine thấp nhất ở Mỹ với chỉ 35% dân số bang đã tiêm ít nhất một liều vaccine, theo dữ liệu của New York Times.

Hai bang láng giềng Alabama và Louisiana, cũng có tỷ lệ gần tương đương, ở mức 37%.

Thống đốc Scott cho biết, Vermont chính thức dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch kể từ ngày 15.6, một tháng sau khi bang này bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông người.

Giới chức bang vẫn khuyến cáo người dân thận trọng. Các chủ cơ sở kinh doanh được phép yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang.

“Các cơ sở kinh doanh sẽ tự quyết định có cần áp dụng biện pháp phòng dịch hay không”, ông Scott nói.

Trong thời gian tới, thống đốc Scott khẳng định bang sẽ tiếp tục tiêm chủng cho nhiều cư dân nhất có thể. Bởi mỗi liều vaccine dù được tiêm ngày mai hay vài tuần tới, cũng quan trọng tương đương với những liều vaccine vừa mới tiêm ngày hôm qua, ông Scott cho biết.

