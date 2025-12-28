Điểm nóng xung đột ngày 28-12: Đòn liên hoàn của Ukraine khiến Nga thiệt hại nặng?

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuần trước tuyên bố đã thực hiện đòn tấn công chuẩn xác để "vô hiệu hóa một tàu ngầm Nga ở cảng Novorossiysk trên biển Đen".

SBU khi đó tiết lộ họ đã sử dụng tàu lặn không người lái dưới nước có tên "Sub Sea Baby" để tấn công tàu ngầm Nga. Đây là cuộc tấn công đầu tiên thuộc dạng này do phía Ukraine thực hiện.

Hình ảnh chiếc máy bay chống tàu ngầm Il-38N của Nga tại căn cứ không quân Yeysk. Ảnh: SBU

"Sở dĩ tàu lặn ‘Sub Sea Baby’ có thể vô hiệu hoá tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk do trước đó chúng tôi phá huỷ máy bay săn ngầm Il-38N của họ" – Kyiv Post dẫn tuyên bố bổ sung của SBU hôm 23-12.

SBU nói rằng Nga chỉ có duy nhất chiếc máy bay săn ngầm Il-38N ở biển Đen. Đây cũng là phương tiện duy nhất mà Nga có thể sử dụng để phát hiện được "Sub Sea Baby". Vì thế, việc phá huỷ Il-38N trước đã mở đường cho đòn tấn công thành công nhằm vào tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk.

Máy bay săn ngầm Il-38N còn có biệt danh "Rồng biển", trị giá khoảng 24 triệu USD, được thiết kế để giám sát hàng hải, phát hiện tàu ngầm, kiểm soát vùng biển, rải thủy lôi và tấn công bằng ngư lôi.

Để đánh trúng Il-38N, SBU đã sử dụng một máy bay không người lái (UAV) được trang bị đầu đạn nổ mảnh, bên trong chứa 2.000 mảnh văng được thiết kế để phát tán theo hướng chụp xuống dưới.

Vụ nổ xảy ra ngay phía trên khoang chứa các thiết bị chính và hệ thống radar, đồng thời làm hư hại một trong các động cơ của chiếc Il-38N. SBU đã công bố đoạn video minh chứng việc họ đã thực hiện thành công đòn đánh.

"SBU sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp của đối phương và tiêu diệt chúng tại những nơi họ ít ngờ tới nhất" - tuyên bố của SBU nêu rõ.

Nếu như chiếc Il-38N có giá 24 triệu USD thì chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo mà Ukraine tuyên bố "vô hiệu hoá" có giá khoảng 400 triệu USD.

Tàu ngầm Nga bị tấn công có biệt danh "Hố đen" do lớp vỏ có khả năng hấp thụ âm thanh, khiến nó khó bị phát hiện bằng sóng siêu âm.

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga còn có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr và mỗi lần phóng tối đa 4 quả.

Hình ảnh do Cơ quan an ninh Ukraine công bố cho thấy một vụ nổ lớn ở cảng Novorossiysk của Nga hôm 15-12. Ảnh: SBU