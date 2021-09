Dân mạng Australia chê đội nhà thậm tệ, khen đội tuyển Việt Nam

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Trên trang Facebook chính thức của đội tuyển bóng đá nam Australia, cộng đồng mạng nước này có nhiều bình luận chê bai màn trình diễn của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 7/9.

Đội tuyển Australia có chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 2, vòng loại thứ 3, World Cup 2022. Ảnh: AFC

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia tối 7/9, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á, đã kết thúc với phần thắng sát nút 1-0 nghiêng về đội khách.

Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ Australia lại nhận "mưa gạch đá" từ cư dân mạng Australia.

Trong bài đăng trên trang Facebook chính thức của đội tuyển bóng đá nam Australia - Socceroos - lúc 20h54 tối 7/9 về kết quả trận đấu, nhiều người hâm mộ đã chê bai màn trình diễn của đội tuyển xứ chuột túi.

Mark Borg, người dùng Facebook sống tại thành phố Melbourne, bình luận: "Trận đấu tồi tệ của tuyển Australia. Chuyền qua chuyền lại quá nhiều và không tạo ra được nhiều cơ hội".

"Đó là một chiến thắng nhưng là màn trình diễn tệ. Nếu cứ đem lối chơi này đấu với đội tuyển Nhật Bản và Ả rập Saudi, chúng ta sẽ chẳng thể có nổi một điểm. Đội bóng cần phải cải thiện nhiều", Brendan Wessling, người hâm mộ bóng đá Australia, sống tại bang Queensland, viết dưới bài đăng.

Pete Mac, một người dùng Facebook khác, bình luận: "Chúng ta đạt kết quả mong muốn nhưng không muốn nhắc thêm tới màn trình diễn nghèo nàn ở trận này. Australia mạnh hơn nhưng không áp đặt được thế trận".

Hình ảnh được trang Facebook chính thức của AFC Asian Cup đăng tải trong bài viết về kết quả trận đấu đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia. Ảnh: AFC Asian Cup

Trên trang Facebook chính thức của AFC Asian Cup, Sean Wicker, cư dân mạng tới từ thành phố Adelaide, Australia, viết: "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu là giành điểm nhưng màn trình diễn chỉ ở mức trung bình khá. Luân chuyển bóng chậm, ít cơ hội được tạo ra. Tôi có lời khen cho đội tuyển Việt Nam. Họ phòng ngự rất chặt chẽ. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại được đội tuyển Trung Quốc trong trận tiếp theo. Chúc các bạn may mắn trong phần còn lại của vòng loại".

"Màn thể hiện nghèo nàn của các Socceroos. Các cầu thủ thi đấu hời hợt và may mắn khi các cầu thủ Việt Nam không tận dụng tốt cơ hội của họ. Tình huống penalty gây tranh cãi là 50/50. Đội tuyển của chúng ta sẽ bị nghiền nát nếu còn trình diễn bộ mặt như vậy khi được thi đấu ở World Cup 2022", Josh Raymond, người hâm mộ Australia, tới từ thành phố Melbourne, viết dưới bài đăng trên trang AFC Asian Cup.

"Thật may trận đấu đã kết thúc. Màn trình diễn khủng khiếp của tuyển Australia. Chúng tôi đã may mắn khi Việt Nam không thể tận dụng các cơ hội của họ. Nhưng chúng tôi vẫn giành 3 điểm và hướng tới trận đấu tiếp theo. Còn về đội tuyển Việt Nam, chúc các bạn may mắn ở trận tiếp theo. Các bạn cần chắt chiu cơ hội có được, từ đó mới có cơ sở giành chiến thắng", Kyle Tot, sống tại thành phố Perth, Tây Australia, bình luận.

