Đan Mạch tuyên bố “không nhượng một tấc” trước yêu cầu của ông Trump về Greenland

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Đan Mạch “đàm phán ngay lập tức” về vấn để chủ quyền đối với Greenland.

Ngoại trưởng Rasmussen nhấn mạnh, Copenhagen sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào đặt nền tảng trên việc từ bỏ các nguyên tắc cốt lõi về chủ quyền quốc gia: “Chúng tôi sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán dựa trên việc từ bỏ các nguyên tắc cơ bản. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và đại diện ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt họp báo trước đại sứ quán Đan Mạch ở Washington, Mỹ ngày 14/1. Ảnh: AP

Trước đó, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hôm 21/1, Tổng thống Trump tái khẳng định lập trường rằng Mỹ sẽ “giành quyền kiểm soát” Greenland từ tay Đan Mạch. Gọi Greenland là “lãnh thổ của chúng ta”, ông Trump tuyên bố đang tìm kiếm các cuộc đàm phán ngay lập tức nhằm “một lần nữa thảo luận về quyền sở hữu” hòn đảo này.

Ngoại trưởng Rasmussen bác bỏ hoàn toàn quan điểm trên, đồng thời cho rằng trật tự quốc tế hiện nay - trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền - phần lớn được xây dựng với vai trò trung tâm của chính nước Mỹ sau Thế chiến II. “Chúng tôi sẽ không nhượng bộ một tấc nào liên quan đến chủ quyền quốc gia”, ông Rasmussen nhấn mạnh.

Hiện nay, khoảng 150 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland, trước đây là Căn cứ Không quân Thule. Theo Hiệp định Quốc phòng Greenland ký năm 1951, quân đội Mỹ được phép tự do di chuyển trên lãnh thổ Greenland, và chính phủ Đan Mạch cũng ủng hộ việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn muốn đòi “quyền sở hữu” Greenland, cho rằng “chỉ có Mỹ” mới đủ khả năng bảo vệ hòn đảo trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Khi được thông báo rằng Ngoại trưởng Đan Mạch đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán, ông Trump nói: “Nếu ông ấy muốn nói điều đó với tôi, ông ấy sẽ nói thẳng vào mặt tôi.”

Dù khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để giành Greenland, Tổng thống Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo mang hàm ý gây sức ép: “Người Đan Mạch có quyền lựa chọn. Các bạn có thể nói có, và chúng tôi sẽ rất biết ơn. Hoặc các bạn có thể nói không và chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó”.