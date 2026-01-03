Đã rõ số phận vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro

Theo một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, người đã nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đưa ra xét xử tại Mỹ.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela. N-TV

Thượng nghị sĩ bang Utah, Mike Lee, đăng tải trên X vào sáng sớm thứ Bảy: “Ông ấy thông báo với tôi rằng Nicolás Maduro đã bị nhân viên Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử về các tội danh hình sự tại Mỹ và hành động quân sự mà chúng ta chứng kiến ​​tối nay được triển khai để bảo vệ và bênh vực những người thi hành lệnh bắt giữ".

Ông Lee nói thêm: "Hành động này có thể nằm trong thẩm quyền vốn có của tổng thống theo Điều II của Hiến pháp để bảo vệ nhân viên Mỹ khỏi một cuộc tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra".

Sáng sớm thứ Bảy, ông Lee đã bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công, viết trên X: “Tôi mong muốn được biết liệu có điều gì có thể biện minh cho hành động này về mặt hiến pháp hay không, khi không có tuyên bố chiến tranh hoặc sự cho phép sử dụng lực lượng quân sự".

Năm 2013, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đăng ký kết hôn với cựu bộ trưởng tư pháp Cilia Flores, chính thức hóa quan hệ tình cảm kéo dài khoảng 20 năm.

Tổng thống Maduro và bà Flores yêu nhau từ khi bà đứng đầu nhóm luật sư bào chữa cho quân nhân tham gia cuộc nổi dậy vũ trang do cố Tổng thống Hugo Chavez lãnh đạo năm 1992 để lật đổ Tổng thống Carlos Andres Perez.

Bà Flores có 3 đứa con, còn ông Maduro có 1 người con từ cuộc hôn nhân trước. Bà Flores từng là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Venezuela năm 2006-2011. Sau khi thôi chức bộ trưởng tư pháp, bà trở thành thư ký thường trực Nhóm vận động tranh cử tổng thống của ông Maduro sau khi Tổng thống Chavez qua đời. Bà Flores từng dính đến cáo buộc gia đình trị khi đưa người nhà vào quốc hội, song bà đã lên tiếng bác bỏ.