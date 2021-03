Cựu đặc nhiệm Anh kể chuyện suýt mất đầu khi đi giết trùm ma túy Escobar

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 19:15 PM (GMT+7)

Một cựu lính đặc nhiệm SAS của Anh được thuê ám sát trùm ma túy khét tiếng thế giới Pablo Escobar. Người này tập hợp một nhóm sát thủ làm nhiệm vụ nhưng khi còn chưa kịp nhìn thấy trùm ma túy thì đã suýt mất mạng.

Trùm ma túy khét tiếng thế giới Pablo Escobar. Ảnh: Getty

Peter McAleese được thuê ám sát Escobar, ông trùm của băng đảng Medellin khét tiếng ở Colombia, năm 1989. Chủ mưu thuê Peter là trùm của Cali - băng đảng đối địch với Medellin.

Lính đánh thuê, năm nay 78 tuổi, đã tập hợp một nhóm sát thủ gồm 12 "lính tinh nhuệ" và lao vào tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt ở rừng rậm Colombia trong 11 tuần.

Ông Peter trước đây đã phục vụ trong Trung đoàn nhảy dù của Anh, thuộc lực lượng đặc nhiệm SAS.

Nhóm sát thủ sau nhiều nỗ lực đã xác định được vị trí chính xác của Escobar, nhưng khi chưa kịp "sờ tới cọng tóc" của trùm ma túy này, họ đã gặp sự cố.

Theo The Australian, thời tiết khi đó rất xấu và trực thăng phải mất tới 3 giờ bay để băng qua khu rừng rậm rạp tới khu đất được cho là nơi Escobar đang ẩn náu. Nhưng khi gần tới mục tiêu, chiếc trực thăng bị mất phương hướng và rơi xuống vì nhiên liệu không còn.

Peter tập hợp nhóm sát thủ tham gia huấn luyện 11 tháng trước khi thực hiện phi vụ ám sát Escobar. Ảnh minh họa: Reddit

Ông Peter kể lại khoảnh khắc sinh tử trên Vice News: "Bay lộn ngược trong rừng là khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy có chút phấn khích, nhưng khi rơi xuống đất mọi chuyện chỉ xoay quanh mục đích là sống sót.

Tôi rất may mắn vì được học một số khóa học sinh tồn khi còn trong quân đội Anh và điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều trong tình huống đó. Tôi biết điều quan trọng nhất là phải ở yên trong trực thăng cho tới khi cánh quạt của nó ngừng quay. Nếu không, bạn sẽ mất đầu.

Tôi nói điều đó với nhóm của mình. Không may, cánh quạt vẫn cắt xuyên khoang trực thăng. Tôi may mắn thoát được cánh quạt nhưng phi công thì không. Tôi đã rất may mắn".

Theo The Australian, phi công điều khiển trực thăng đã thiệt mạng. Nhóm của Peter vẫn sống sót dù một số người bị thương nặng. Kế hoạch ám sát bị đổ bể.

Nhóm của Peter không thể hoàn thành phi vụ giết trùm ma túy Escobar, dù rất nỗ lực. Ảnh: The Scottishsun

Peter từng lên kế hoạch "đánh bom vào các điểm nghi ngờ Escobar đang ở đó" để tránh thiệt hại về quân số cho nhóm của mình nhưng sau đó không thực hiện.

Nhóm sát thủ vẫn tiếp tục âm mưu ám sát Escobar, nhưng trùm ma túy này đã thận trọng hơn và họ không thể lần ra manh mối về vị trí chính xác của hắn.

Escobar cuối cùng cũng bị giết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát Colombia vào tháng 12/1993. Băng đảng của trùm ma túy này cũng gần như bị xóa sổ.

Theo Daily Star, phi vụ tìm giết Escobar của nhóm Peter còn được dựng thành một bộ phim tài liệu, có tên Killing Escobar (tạm dịch: Tiêu diệt Escobar).

Nguồn: http://danviet.vn/cuu-dac-nhiem-anh-ke-chuyen-suyt-mat-dau-khi-di-giet-trum-ma-tuy-escobar-50202...Nguồn: http://danviet.vn/cuu-dac-nhiem-anh-ke-chuyen-suyt-mat-dau-khi-di-giet-trum-ma-tuy-escobar-5020219319133612.htm