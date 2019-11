"Bố già" khét tiếng nhất Mexico đang khuấy đảo 35 bang nước Mỹ như thế nào?

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Lượng ma túy từ băng đảng của El Mencho tuồn vào Mỹ chiếm tới 1/3 số lượng ma túy nhập lậu vào nước này vào mỗi năm.

Ruben "El Mecho" Oseguera Cervantes hiện đang là trùm ma túy nguy hiểm nhất Mexico

Ruben Oseguera Cervantes, được biết đến với biệt danh "El Mencho", đã thay đổi hoàn toàn thế giới ngầm tại Mexico, theo tiết lộ từ cựu nhân viên của Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) Mỹ Edward Follis.

Xuất hiện trên chương trình "Fox & Friends" vào hôm qua (26.11), Follis cho biết các mô hình phân phối và chiến thuật mới mẻ của El Mencho khiến hắn trở thành trùm ma túy nguy hiểm và có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Cartel (danh từ riêng chỉ băng đảng ma túy tại Mexico) của hắn cũng là lý do tại sao nhiều thị trấn nhỏ ở Mỹ đang trở nên bất ổn.

Theo một cuộc điều tra kéo dài 9 tháng của tạp chí Louisville Courier, El Mencho đang vươn vòi bạch tuộc vào nhiều thành phố và thị trấn trên 35 bang của nước Mỹ.

Ruben Cervantes cầm đầu cartel Jalisco New Generation (CJNG), băng đảng đã nhanh chóng phát triển thành một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất và nguy hiểm nhất thế giới trong vài năm qua, với hàng loạt hành vi khủng bố, bắt cóc, giết người và thậm chí ăn thịt người.

Ghi nhận của Louisville Courier cho biết phạm vi hoạt động của CJNG hiện đã mở rộng ra toàn thế giới, trừ Nam Cực, với hơn 5.000 thành viên hoạt động tích cực.

Cartel của của El Mencho đã tuồn vào Mỹ hàng ngàn kg các loại ma túy như methamphetamines, heroin, cocaine và fentanyl– chiếm tới 1/3 số lượng ma túy nhập lậu vào nước này vào mỗi năm, góp phần gia tăng khủng hoảng ma túy tại Mỹ.

Băng đảng của El Mencho hiện đang hoành hành ở nhiều thành phố, thị trấn trên 35 bang của Mỹ

"El Mencho đã từ bỏ hoặc thay thế mạng lưới bảo vệ truyền thống của những mô hình phân phối ma túy quy mô lớn," Follis, tác giả của cuốn sách “The Dark Art: Undercover in the Global War Against Narco-Terrorism " (tạm dịch: Nghệ thuật đen tối: Bí mật trong cuộc chiến toàn cầu chống lại chủ nghĩa khủng bố ma túy), cho biết, "Hắn đã đưa đàn em, thuộc cấp từ băng CJNG của mình len lỏi khắp các vùng trung tây, đông bắc và đông nam của Mỹ, nơi có sự đói khát, nghiện ngập, và là mảnh đất màu mỡ cho thị trường bán lẻ ma túy."

Follis giải thích rằng Joaquin "El Chapo" Guzman, kẻ bị kết án chung thân từ hồi tháng 7, đại diện cho một "mô hình kiểu cũ", khi chỉ tập trung vào việc phân phối chất gây nghiện dưới dạng bán buôn, trong khi El Mencho thì công khai đưa các mặt hàng của mình ra đường phố.

Ông còn tiết lộ hàng ngàn tay chân của El Mencho đã thâm nhập vào các thị trường ở vùng nông thôn Mỹ và "chủ yếu sở hữu chúng theo cách tiếp cận kín đáo, phi truyền thống. Chúng đã đảo lộn mọi thứ.”

El Mencho hiện đang bị truy nã với số tiền lên tới 10 triệu đô la Mỹ

Chris Evans, người đang điều hành các hoạt động toàn cầu trong ngày của DEA, nói với Louisville Courier rằng các đế chế ma túy đang "đầu độc các con phố tại Mỹ," và "điều quan trọng đối với tất cả người Mỹ hiện nay là phải ý thức về những mối đe dọa đối với cộng đồng và những gì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ."

El Mencho hiện đang nằm trong danh sách truy nã của DEA với giá treo thưởng lên tới 10 triệu đô la Mỹ.

